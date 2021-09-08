Блогерка дізналася про зйомку зовсім випадково: їй про це сказав інший відвідувач супермаркету. Незнайомець не сподівався, що його викриють. Як тільки дівчина почала знімати його у відповідь, він поспіхом видалив близько 15 відео зі свого телефону.

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Ти хворий. Ти реально хворий, – постійно повторювала вона.

Історія на цьому не завершилася. Незнайомець вирішив відійти подалі, але дівчина продовжила прямувати за ним. Через деякий час він вийшов із супермаркету. Та-от халепа… Хлопець забув заплатити за свічку, яку тримав в руках. Блогерка одразу звернулася до охоронців.

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Вибачте, він записував мене, і в нього безліч моїх відео… Цей хлопець так мене боявся, що навіть не зауважив, що викрав свічку, – розповіла дівчина.

Відео, на якому незнайомець виходить з супермаркету зі свічкою, стало дуже популярним у тіктоці. Його переглянули понад мільйон разів.

Прикрі ситуації, коли незнайомці таємно фільмують інших людей, – не така вже рідкість. Та нещодавно один хлопець навпаки поскаржився на, за його словами, досить дивну дівчину. Він переписувався із коханою по телефону, а незнайомка, яка стояла перед ними, почала обурюватись, що він її знімав. Скандал був дуже гучним! Чим він завершився – читайте нижче.

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