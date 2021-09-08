Блогерша узнала о съемке совершенно случайно: ей об этом сказал другой посетитель супермаркета. Незнакомец не ожидал, что его разоблачат. Как только девушка начала снимать его в ответ, он поспешно удалил около 15 видео со своего телефона.

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Ты больной. Ты реально больной, – постоянно повторяла она.

История на этом не закончилась. Незнакомец решил отойти подальше, но девушка продолжила следовать за ним. Через некоторое время он вышел из супермаркета. Но вот незадача... Парень забыл заплатить за свечу, которую держал в руках. Блогерша сразу обратилась к охранникам.

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Простите, он записывал меня, и у него множество видео обо мне... Этот парень так меня боялся, что даже не заметил, что похитил свечу, – рассказала девушка.

Видео, на котором незнакомец выходит из супермаркета с огнем, стало очень популярным в тиктоке. Его посмотрели более миллиона раз.

Досадные ситуации, когда незнакомцы тайно снимают других людей, – не такая уж и редкость. Но недавно один парень наоборот пожаловался на, по его словам, довольно странную девушку. Он переписывался с любимой по телефону, а незнакомка, которая стояла перед ними, начала возмущаться, что он ее снимал. Скандал был очень громким! Чем он завершился – читайте ниже.

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