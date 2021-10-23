Для чого запрошувати священника на церемонію, якщо можна взяти самого Бетмена? Або ж навіщо нареченій обирати саме біле плаття на свято? Можна ж дати шанс іншим кольорам. Повірте, ці наречені добряче вас здивують і потішать!
Цікаво Візитна картка: SHABO Limited Edition Сапераві-Каберне Фран
Букет з пончиків – це круто!
Фото інстаграм dessertboxes
Що ж! Крута фотосесія!
Фото reddit Hoptoitmofo
"Мій 6-річний двоюрідний брат був діджеєм на весіллі своєї мами"
Фото reddit PokemonMasterZo
Молодята вирішили сфотографуватися з перехожими
Фото reddit mactumbo
Оце так подарунок!
Фото imgur jonnyVulture
"Колись друг сказав, що, якщо ми справді одружимося, то він прийде на весілля у рожевій сукні"
Фото reddit livefast6221
Весільний торт із суші? Чому б і ні!
Фото imgur tsuto
Вау! Красиве весільне плаття
Фото reddit sleepyskippy
"Це єдине фото з нашого весілля"
Фото reddit kentucky_bunny
Розкішно!
Фото imgur IReadThisSomewhere
Цікаві гості!
Фото reddit klugstarr