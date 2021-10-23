Для чого запрошувати священника на церемонію, якщо можна взяти самого Бетмена? Або ж навіщо нареченій обирати саме біле плаття на свято? Можна ж дати шанс іншим кольорам. Повірте, ці наречені добряче вас здивують і потішать!

Цікаво Візитна картка: SHABO Limited Edition Сапераві-Каберне Фран

Букет з пончиків – це круто!

Фото інстаграм dessertboxes

Що ж! Крута фотосесія!

Фото reddit Hoptoitmofo

"Мій 6-річний двоюрідний брат був діджеєм на весіллі своєї мами"

Фото reddit PokemonMasterZo

Молодята вирішили сфотографуватися з перехожими

Фото reddit mactumbo

Оце так подарунок!

Фото imgur jonnyVulture

"Колись друг сказав, що, якщо ми справді одружимося, то він прийде на весілля у рожевій сукні"

Фото reddit livefast6221

Весільний торт із суші? Чому б і ні!

Фото imgur tsuto

Вау! Красиве весільне плаття

Фото reddit sleepyskippy

"Це єдине фото з нашого весілля"

Фото reddit kentucky_bunny

Що може бути ліпшим за спонтанну вечірку з найкращими друзями? Драйвова музика, запальні танці та ігристе від SHABO, що аж іскриться у келиху, – і неймовірний святковий настрій забезпечний! Обирай ігристе на будь-який смак в інтернет-магазині SHABO.

Розкішно!

Фото imgur IReadThisSomewhere

Цікаві гості!

Фото reddit klugstarr