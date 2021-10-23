Для чего приглашать священника на церемонию, если можно взять самого Бэтмена? Или зачем невесте выбирать именно белое платье на праздник? Можно же дать шанс другим цветам. Поверьте, эти ребята сильно вас удивят и порадуют!
Интересно Визитная карточка: SHABO Limited Edition Саперави-Каберне Фран
Букет из пончиков – это круто!
Фото инстаграм dessertboxes
Что ж! Крутая фотосессия!
Фото reddit Hoptoitmofo
"Мой 6-летний двоюродный брат был диджеем на свадьбе своей мамы"
Фото reddit PokemonMasterZo
Молодожены решили сфотографироваться с прохожими
Фото reddit mactumbo
Вот это подарок!
Фото imgur jonnyVulture
"Когда-то друг сказал, что, если мы действительно поженимся, то он придет на свадьбу в розовом платье"
Фото reddit livefast6221
Свадебный торт из суши? Почему бы и нет!
Фото imgur tsuto
Вау! Красивое свадебное платье
Фото reddit sleepyskippy
"Это единственное фото с нашей свадьбы"
Фото reddit kentucky_bunny
Роскошно!
Фото imgur IReadThisSomewhere
Интересные гости!
Фото reddit klugstarr