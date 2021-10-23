Для чего приглашать священника на церемонию, если можно взять самого Бэтмена? Или зачем невесте выбирать именно белое платье на праздник? Можно же дать шанс другим цветам. Поверьте, эти ребята сильно вас удивят и порадуют!

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Букет из пончиков – это круто!

Фото инстаграм dessertboxes

Что ж! Крутая фотосессия!

Фото reddit Hoptoitmofo

"Мой 6-летний двоюродный брат был диджеем на свадьбе своей мамы"

Фото reddit PokemonMasterZo

Молодожены решили сфотографироваться с прохожими

Фото reddit mactumbo

Вот это подарок!

Фото imgur jonnyVulture

"Когда-то друг сказал, что, если мы действительно поженимся, то он придет на свадьбу в розовом платье"

Фото reddit livefast6221

Свадебный торт из суши? Почему бы и нет!

Фото imgur tsuto

Вау! Красивое свадебное платье

Фото reddit sleepyskippy

"Это единственное фото с нашей свадьбы"

Фото reddit kentucky_bunny

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Роскошно!

Фото imgur IReadThisSomewhere

Интересные гости!

Фото reddit klugstarr