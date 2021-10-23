Незвичайні весільні фото, які розсмішили усіх: крута добірка

Цим молодятам явно хотілося, щоб весілля запам’яталося на все життя. Вони трішки вдосконалили усім знайомі традиції, чим розвеселили тисячі людей по всьому світі.

Для чого запрошувати священника на церемонію, якщо можна взяти самого Бетмена? Або ж навіщо нареченій обирати саме біле плаття на свято? Можна ж дати шанс іншим кольорам. Повірте, ці наречені добряче вас здивують і потішать!

Цікаво Візитна картка: SHABO Limited Edition Сапераві-Каберне Фран

Букет з пончиків – це круто!

Фото інстаграм dessertboxes

Що ж! Крута фотосесія!

Фото reddit Hoptoitmofo

"Мій 6-річний двоюрідний брат був діджеєм на весіллі своєї мами"

Фото reddit PokemonMasterZo

Молодята вирішили сфотографуватися з перехожими

Фото reddit mactumbo

Оце так подарунок!

Фото imgur jonnyVulture

"Колись друг сказав, що, якщо ми справді одружимося, то він прийде на весілля у рожевій сукні"

Фото reddit livefast6221

Весільний торт із суші? Чому б і ні!

Фото imgur tsuto

Вау! Красиве весільне плаття

Фото reddit sleepyskippy

"Це єдине фото з нашого весілля"

Фото reddit kentucky_bunny

Розкішно!

Що може бути ліпшим за спонтанну вечірку з найкращими друзями? Драйвова музика, запальні танці та ігристе від SHABO, що аж іскриться у келиху, – і неймовірний святковий настрій забезпечний! Обирай ігристе на будь-який смак в

Фото imgur IReadThisSomewhere

Цікаві гості!

Фото reddit klugstarr