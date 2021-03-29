Яких тільки чудернацьких приладів не було у старих будинках! Жінка живе у домі, побудованому у 1959 році. І на її кухні є річ, про яку б мріяла кожна сучасна домогосподарка.

Користувачка TikTok під ніком @superretrogal живе у старому будинку, у якому майже нічого не міняли з того часу, як його було побудовано. З 1959 року у ньому залишилось безліч вінтажних речей, серед них – незвичайна сіра панель з двома кружальцями. Про її призначення досить важко здогадатись. А тим часом ця річ досить багатофункціональна.

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На сторінці у TikTok жінка показує різноманітні цікавинки зі свого "розумного" будинку, які вразять будь-якого любителя ретро-стилю. Про цей пристрій її багато разів запитували знайомі, тому вона вирішила показати його у відео.

Важко здогадатись, для чого ця сіра панель / Фото TikTok

Виявилось, якщо зняти одну з кришок, там буде міксер, вбудований просто у стільницю. Варто лише поставити насадку, увімкнути, і цей компактний пристрій сам виконуватиме усю роботу. Як не дивно, цей вінтажний міксер досі справно працює, справжня знахідка!

Відео набрало понад 3 мільйони переглядів всього за кілька днів. Користувачі у захваті від такого оригінального рішення та не розуміють, чому зараз на кухні не використовують таких міксерів, адже це дуже зручно:

"Я просто ахнув, коли побачив, що ти поставила туди миску"

"Чому зараз цього ніде немає?"

"Цікаво, що це працює через 50+ років, проте сучасні міксери стільки б не витримали!"

"Стільки чудових речей у старих будинках, яких немає зараз. Чому припинили випускати такі прикольні прилади?"

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Проте це ще не все. Якщо поставити спеціальну насадку, то міксер перетворюється на соковитискач. На наступному відео жінка показує, як ним користуватись – і легко вичавлює сік половинки лайму.

Один із користувачів навіть провів ціле розслідування і з'ясував, що такі пристрої називались NuTone Food Center. І якщо у 1957 році вони коштували 130 доларів, то зараз ціна такого приладу досягає 1200 доларів!

Зізнайтесь, що були б не проти такого зручного прихованого девайсу на власній кухні.