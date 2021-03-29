Каких только странных приборов не было в старых домах! Женщина живет в доме, построенном в 1959 году. И на ее кухне есть вещь, о которой бы мечтала каждая современная домохозяйка.

Пользователь TikTok под ником @superretrogal живет в старом доме, в котором почти ничего не меняли с момента постройки. С 1959 года в нем осталось множество винтажных вещей, среди них – необычная серая панель с двумя кружочками. О ее назначении довольно трудно догадаться. А между тем эта вещь достаточно многофункциональная.

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На странице в TikTok женщина показывает различные интересности из своего "умного" дома, которые поразят любого любителя ретро-стиля. Об этом устройстве ее много раз спрашивали знакомые, поэтому она решила показать его на видео

Трудно догадаться, для чего эта серая панель / Фото TikTok

Оказалось, если снять одну из крышек, там будет миксер, встроенный прямо в столешницу. Стоит только поставить насадку, включить, и это компактное устройство само будет выполнять всю работу. Как ни странно, винтажный миксер до сих пор исправно работает, настоящая находка!

Видео набрало более 3 миллионов просмотров всего за несколько дней. Пользователи в восторге от такого оригинального решения и не понимают, почему сейчас на кухне не используют таких миксеров, ведь это очень удобно:

"Я просто ахнул, когда увидел, что ты поставила туда миску"

"Почему сейчас этого нигде нет?"

"Интересно, что это работает через 50+ лет, однако современные миксеры столько бы не выдержали!"

"Столько замечательных вещей в старых домах, которых нет сейчас. Почему прекратили выпускать такие прикольные приборы?"

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Однако это еще не все. Если поставить специальную насадку, то миксер превращается в соковыжималку. На следующем видео женщина показывает, как им пользоваться – и легко выжимает сок половинки лайма.

Один из пользователей даже провел целое расследование и выяснил, что такие устройства назывались NuTone Food Center. И если в 1957 году они стоили 130 долларов, то сейчас цена такого прибора достигает 1200 долларов!

Признайтесь, что были бы не против такого удобного скрытого девайса на собственной кухне.