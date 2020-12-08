Королівська сім’я має свої новорічні традиції. Проте цього року через коронавірус багато з них вони не зможуть дотриматися.

Журналісти Life24 зробили підбірку різдвяних традицій британської королівської родини. Спільне святкування

Щороку всі члени королівської сім’ї збираються разом у Сандрінгемі. Проте цього року всі залишаться по своїх домівках. Єлизавета ІІ і принц Філіп відмовляться від урочистостей та залишаться у Віндзорському замку ізольованими.

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Це вперше за довгий час королева не побачить дітей на свята. Востаннє таке було у 1949 році – тоді вона поїхала до чоловіка на Мальту.

Спільне фото Єлизавета II з трьома спадкоємцями / Instagram / @theroyalfamily

Прикрашання ялинки

Діти Кейт Міддлтон та принца Вільяма щороку допомагають своїй бабусі Керол прикрашати ялинку. Проте цього року вони не зможуть зустрітися і діти будуть висловлювати свої побажання по відеозв’язку.

Можливо, ми не зможемо зібратися разом, але після такого року, як 2020, нам потрібно пам'ятати, що дійсно важливо в Різдво. Для мене дуже важливо, щоб мої близькі відчували зв'язок один з одним. Зазвичай, я дозволяю своїм онукам допомогти мені з прикрашанням ялинки. В цьому році я буду питати їх по відеозв'язку, куди яку прикрасу помістити. Можливо, пізніше все доведеться переробити,

– поділилася Керол в Instagram своєї компанії.

А от королева має декілька ялинок. Щороку до Мармурового залу в Букінгемському палаці приносили три ялинки. Також вони мають велику ялинку та срібне штучне дерево в їдальні в Сандрінгемі. Єлизавета ІІ теж дозволяє правнукам допомагати прикрашати.

Святкові листівки

Щороку відправляють своїм підданим більше, ніж 800 святкових листівок з підписами. Для цього всі члени сім'ї роблять фотографії. До речі, для того, щоб встигнути королева починає підписувати листівки ще влітку, під час канікул.

Служба у церкві

Раніше королівські особи відвідували службу у церкві Св. Марії Магдалини в Сандрінгемі. Проте цьогоріч такого не буде, щоб не створювати натовп охочих глянути на королеву.



Різдвяна служба у 2019 році \ Фото Getty Images

Подарунки

Віндзори обмінюються подарунками напередодні Різдва. Вони не дарують дорогих подарунків, а навпаки, щось смішне. Наприклад, Гаррі, коли ще був неодруженим, отримав у подарунок від Кейт ляльку у вигляді оголеної дівчини, яка росте від дотику з водою.