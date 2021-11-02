28-річна американка, яка працює нянею на кілька годин у вихідні, розповіла усю історію на популярному ресурсі Reddit. Вона неодноразово допомагала мамі дітей, до якої зрештою викликала поліцію. Найбільше її дратувала непунктуальність жінки: вона дуже часто приходила додому значно пізніше, ніж домовлялися.
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Раніше вона не говорила мені, коли повернеться, але я таки почала це питати. Адже я просто не могла розпланувати свої вихідні. Одного разу прийшла посидіти з дітьми, щоб жінка змогла піти на бранч (пізній сніданок, – Life 24). Але її не було вдома з 11 години до 7 вечора. Після цього вона почала говорити мені, коли повернеться, але завжди не дотримувалася свого слова, – розповідає няня.
Нещодавно ситуація повторилася. Мама дітей мала прийти додому о 9 годині вечора, але, звісно ж, цього не зробила. Няня кілька разів телефонувала, але її постійно переадресовувало на автовідповідач. Так тривало до півночі.
Няня відправила голосове повідомлення: якщо жінка не прийде у найближчу годину, то вона звертається до поліції. Дівчина спробувала ще кілька разів додзвонитися, однак мама дітей так і не відповідала. Вона уточнила, що не мала номерів родичів чи батька дітей, щоб з ними зв’язатися.
Нянька так і не дочекалася на маму дітей / Фото Unsplash
Няня таки звернулася до поліцейських, які теж не змогли додзвонитися до жінки. Вони забрали малюків у відділок, а саму дівчину відпустили додому. Історія на цьому не завершилася: мама передзвонила няні о третій ночі, не розуміючи, куди поділися діти. Та їй пояснила усю ситуацію.
Жінка була шалено роздратована, але найгірше чекало на неї зранку. Відповідні органи, які займаються захистом дітей, розпочали розслідування. У найгіршому випадку – маму позбавлять батьківських прав. Тепер няня не знає, чи правильно зробила. Але користувачі Reddit підтримали дівчину.
- Вона повідомила про погану мати. Це був не перший раз, коли жінка так вчиняла, і вона продовжувала робити це зі всіма, хто сидів з її дітьми, тому вона егоїстична. Занадто поганий вибір має свої наслідки. Може це буде їй уроком, але сумніваюся.
- Вона не відповідала понад шість годин. А якби з її дітьми сталося б щось таке, що їм потрібна була б невідкладна допомога? Її дії неодноразово показували, як вона не поважає вашу турботу і вас. Вона мала хоча б залишатися на зв’язку.