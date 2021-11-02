28-летняя американка, работающая няней на несколько часов в выходные, рассказала всю историю на популярном ресурсе Reddit. Она неоднократно помогала маме детей, к которой вызвала полицию. Больше всего ее раздражала непунктуальность женщины: она очень часто приходила домой значительно позже, чем договаривались.

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Раньше она не говорила мне, когда вернется, но я все-таки начала это спрашивать. Я ведь просто не могла распланировать свои выходные. Однажды пришла посидеть с детьми, чтобы женщина смогла пойти на бранч (поздний завтрак – Life 24). Но ее не было дома с 11 часов до 7 вечера. После этого она начала говорить мне, когда вернется, но всегда не придерживалась своего слова, – рассказывает няня.

Недавно ситуация повторилась. Мама детей должна была прийти домой в 9 часов вечера, но, конечно же, этого не сделала. Няня несколько раз звонила по телефону, но ее постоянно переадресовывало на автоответчик. Так продолжалось до полуночи.

Няня отправила голосовое сообщение: если женщина не придет в ближайшее время, она обращается в полицию. Девушка попыталась еще несколько раз дозвониться, однако мать детей так и не отвечала. Она уточнила, что у нее не было номеров родственников или отца детей, чтобы с ними связаться.

Няня так и не дождалась матери детей / Фото Unsplash

Няня таки обратилась к полицейским, которые тоже не смогли дозвониться женщине. Они забрали малышей в участок, а саму девушку отпустили домой. История на этом не завершилась: мама перезвонила няне в три часа ночи, не понимая, куда делись дети. Но та ей объяснила всю ситуацию.

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Женщина была безумно раздражена, но наихудшее ждало ее утром. Соответствующие органы, занимающиеся защитой детей, начали расследование. В худшем случае – мать лишат родительских прав. Теперь няня не знает правильно ли сделала. Но пользователи Reddit поддержали девушку.