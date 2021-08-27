З обітницею та обручкою: самотня вчителька одружилась сама з собою

Австралійка втомилась від тиску суспільства, яке очікує, що жінка обов'язково повинна вийти заміж до 30. Тож вона знайшла оригінальний вихід із ситуації: одружитись з людиною, яка її любить найбільше – із собою.

Ще у 2013 році вчителька із Сіднея, Патриція Кристін, відмовилась виходити заміж за свого хлопця, адже відчувала, що це помилка. З того часу дівчина була самотня, проте минулого року, коли їй було 28, вона все ж захотіла одружитись. Цього разу вона зробила це без сумнівів та партнера, в оточенні найближчих друзів.

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Вона не влаштовувала масштабної церемонії. Патриція сама купила собі обручку, прикраси, вишукану сукню у стилі "бохо" та соняшник замість традиційного букета нареченої. На весь цей наряд дівчина витратила не більше 100 доларів.

Австралійка одружилась сама з собою / Фото інстаграм @tricias_take

Разом із 9 друзями вони пішли до місцевого парку на невеличку церемонію. Спочатку її гості розповідали, що для них означає любов до себе. А тоді Патриція дала обітницю самій собі. У зворушливій промові вона пообіцяла любити себе, попри усі помилки у минулому, і слідувати за своїми мріями. Таким вчинком вона також хотіла стати прикладом для інших жінок:

Я хотіла кинути виклик суспільним очікуванням і показати жінкам, що найважливіші відносини – із самими собою. Ми все своє життя шукаємо, кому поклястись у вірності, але спочатку треба зробити це для себе,

– проголосила наречена

Дівчина дала обітницю собі на весіллі / Фото інстаграм @tricias_take

Після цього Патриція разом з усіма запрошеними влаштувала пікнік просто на траві у парку, а не звичний всім весільний бенкет. Навіть тут дівчина відрізнилась!

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На своїй сторінці в інстаграмі вона поділилась фото з найважливішого дня її життя, яке підписала: "Я сказала так!...Собі!". Вона отримала кілька іронічних коментарів від людей, які не підтримували її рішення, проте дівчину це зовсім не бентежить – вона зробила свій вибір.

"Я сказала так!...Собі!", – підписала дівчина світлину / Фото інстаграм @tricias_take

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Патриція також зізналась, що у майбутньому їй може трапитись партнер, з яким вона захоче одружитись, не можна цього виключати. Проте вона переконана, що людина, яка достатньо зосереджена на власних потребах, любить і поважає саму себе, матиме більше шансів на кохання.