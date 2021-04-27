Один хлопець на двох: як живуть "найбільш схожі" близнючки у світі

35-річних Анну та Люсі ДеСінк називають "найбільш ідентичними" близнючками у світі. Дівчата ділять між собою гардероб, ліжко та навіть хлопця. І в туалет вони теж ходять разом!

Кілька років тому сестри ДеСінк стали зірками популярного японського телевізійного шоу, де здобули титул "найідентичніших близнючок світу". З того часу вони чітко дотримуються свого образу.

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"Ми робимо все, щоб бути ідентичними. Ми все робимо однаково: їмо, приймаємо душ, ходимо в туалет, прокидаємося та засинаємо в один і той самий час", – розповідають дівчата.

Дивовижно, але в Анни та Люсі один і той самий хлопець – 37-річний Бен, який зустрічається з жінками вже понад 10 років. Дівчата не соромляться говорити про те, як вони живуть разом.

"Ми не ревнуємо. Якщо Бен цілує одну з нас, він одразу ж цілує іншу. В нас спільне ліжко. І такі стосунки працюють! Ми хотіли б, щоб у майбутньому ми одночасно завагітніли від Бена", – відверто кажуть близнючки.

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Кілька років тому дівчата витратили понад 250 тисяч доларів на пластичні операції. Вони намагалися виглядати ще красивішими, але в певний момент зрозуміли, що переборщили із пластикою. Зараз сестри більш-менш повернули свій природний вигляд.

Сестри ДеСінк після пластики / Фото Instagram AnnaLucy DeCinque

Ми зробили собі груди, намалювали вії, накачали губи, зробили татуаж – і дуже пошкодували. В нас з’явилася хронічна незадоволеність своїм зовнішнім виглядом, тому довелося приймати антидепресанти та ходити до психолога. Тоді ми зрозуміли, що нам не подобається штучна зовнішність, – стверджують дівчата.

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Сестри кажуть, що вони панічно бояться розлучитися, бо вони не могли б існувати один без одного. Анна та Люсі багато розповідають про своє життя на власній сторінці в інстаграмі. На них вже підписані понад 65 тисяч читачів.