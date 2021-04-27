35-летних Анну и Люси ДеСинк называют "самыми идентичными" близняшками в мире. Девушки делят между собой гардероб, кровать и даже парня. И в туалет они ходят вместе!

Несколько лет назад сестры ДеСинк стали звездами популярного японского телевизионного шоу, где получили титул "наиболее идентичных близняшек мира". С тех пор они четко придерживаются своего образа.

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"Мы делаем все, чтобы быть идентичными. Мы все делаем одинаково: едим, принимаем душ, ходим в туалет, просыпаемся и засыпаем в одно и то же время", – рассказывают девушки.

Удивительно, но у Анны и Люси один и тот же парень – 37-летний Бен, который встречается с женщинами уже более 10 лет. Девушки не стесняются говорить о том, как они живут вместе.

"Мы не ревнуем. Если Бен целует одну из нас, он сразу же целует другую. У нас общая кровать. И такие отношения работают! Мы хотели бы, чтобы в будущем мы одновременно забеременели от Бена", – откровенно говорят близняшки.

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Пару лет назад девушки потратили более 250 тысяч долларов на пластические операции. Они пытались выглядеть еще красивее, но в определенный момент поняли, что переборщили с пластикой. Сейчас сестры вернули свой естественный вид.

Сестры ДеСинк после пластики / Фото Instagram AnnaLucy DeCinque

Мы сделали себе грудь, нарисовали ресницы, накачали губы, сделали татуаж – и очень пожалели. У нас появилась хроническая неудовлетворенность своим внешним видом, поэтому пришлось принимать антидепрессанты и ходить к психологу. Тогда мы поняли, что нам не нравится искусственная внешность, – утверждают девушки.

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Сестры говорят, что они панически боятся расстаться, потому что они не могли бы существовать друг без друга. Анна и Люси много рассказывают о своей жизни на собственной странице в инстаграме. На них уже подписаны более 65 тысяч читателей.