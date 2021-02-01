Оригінальні ілюстрації від українського художника: фото
Художник та ілюстратор Тарас Турчинський живе у Польщі, але родом із Західної України. Чим довше розглядаєте його роботи, тим більше деталей зможете помітити.
Джерело: інстаграм Тараса Турчинського @tarasturchynskyi
Поки що Тарас Турчинський малює картини на замовлення в авторському стилі.
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Серія робіт Турчинського на тему "Гаррі Поттер"
Ілюстрація до "Гаррі Поттер і таємна кімната"
На ній можна побачити меч, самого Поттера та велетенського змія Васеліска.
"Гаррі Поттер і в'язень Азкабану"
"Гаррі Поттер і філософський камінь"
Ілюстрація до книги "Гаррі Поттер і принц напівкровка"
Лінії, які перетворюються в обличчя
Турчинський малює обличчя людей з ідеальними пропорціями.
Езра Міллер
Турчинський намалював образ американського актора Езра Міллера з щорічного заходу Met Gala.
Ілюстрація до книги "Майстер і Маргарита"
В одній ілюстрації вмістилась розповідь цілої книги Булгакова.
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