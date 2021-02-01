Оригинальные иллюстрации от украинского художника: фото
Художник и иллюстратор Тарас Турчинский живет в Польше, но родом из Западной Украины. Чем дольше рассматриваете его работы, тем больше деталей сможете заметить.
Источник: инстаграм Тараса Турчинского @tarasturchynskyi
Пока Тарас Турчинский рисует картины на заказ в авторском стиле.
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Серия работ Турчинского на тему "Гарри Поттер"
Иллюстрация к "Гарри Поттеру и тайной комнате"
На ней можно увидеть меч, самого Поттера и гигантского змея Васелиска.
"Гарри Поттер и узник Азкабана"
"Гарри Поттер и философский камень"
Иллюстрация к книге "Гарри Поттер и принц полукровка"
Линии, которые превращаются в лицо
Турчинский рисует лица людей с идеальными пропорциями.
Эзра Миллер
Турчинский нарисовал образ американского актера Эзра Миллера с ежегодного мероприятия Met Gala.
Иллюстрация к книге "Мастер и Маргарита"
В одной иллюстрации уместился рассказ целой книги Булгакова.
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