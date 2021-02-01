Оригінальні ілюстрації від українського художника: фото

1 лютого 2021 , 06:41
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Художник та ілюстратор Тарас Турчинський живе у Польщі, але родом із Західної України. Чим довше розглядаєте його роботи, тим більше деталей зможете помітити.

Джерело: інстаграм Тараса Турчинського @tarasturchynskyi

Поки що Тарас Турчинський малює картини на замовлення в авторському стилі.

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Серія робіт Турчинського на тему "Гаррі Поттер"

Ілюстрація до "Гаррі Поттер і таємна кімната"

На ній можна побачити меч, самого Поттера та велетенського змія Васеліска.

"Гаррі Поттер і в'язень Азкабану"

"Гаррі Поттер і філософський камінь"

Ілюстрація до книги "Гаррі Поттер і принц напівкровка"

Лінії, які перетворюються в обличчя

Турчинський малює обличчя людей з ідеальними пропорціями.

Ескіз для тату

Езра Міллер

Турчинський намалював образ американського актора Езра Міллера з щорічного заходу Met Gala.

Ілюстрація до книги "Майстер і Маргарита"

В одній ілюстрації вмістилась розповідь цілої книги Булгакова.