Оригінальні ілюстрації від українського художника: фото

Художник та ілюстратор Тарас Турчинський живе у Польщі, але родом із Західної України. Чим довше розглядаєте його роботи, тим більше деталей зможете помітити.
Джерело: інстаграм Тараса Турчинського @tarasturchynskyi
Поки що Тарас Турчинський малює картини на замовлення в авторському стилі.
Читайте також Фографиня створює сюрреалістичні фото, які ламають мозок: ефектні і таємничі світлини
На ній можна побачити меч, самого Поттера та велетенського змія Васеліска.
Турчинський малює обличчя людей з ідеальними пропорціями.
Турчинський намалював образ американського актора Езра Міллера з щорічного заходу Met Gala.
В одній ілюстрації вмістилась розповідь цілої книги Булгакова.