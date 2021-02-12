Сердечка із піци, солодощів, фруктів і навіть чайних пакетиків – є безліч несподіваних способів придумати круту валентинку, яка приємно здивує вашу другу половинку.

Джерело: 24 канал

Ми зібрали кілька цікавих варіантів, як зробити свою неповторну валентинку. Ваша кохана людина буде в захваті від такого подарунку.

Цікаво Символ ваших почуттів: ідеї парних прикрас для закоханих на День Валентина

Піца-валентинка

Якщо паперові валентинки вже здаються досить банальним – пора переходити на новий рівень. Піца у формі серця – це просто безпрограшний варіант.

Найпростіший спосіб – придбати готову основу і вирізати з неї сердечко. А далі все по класиці: ковбаска, сир, кетчуп та інша смакота, яка сподобається вам обом. Повірте, ніхто не сподівається отримати валентинку у вигляді піци на День всіх закоханих.

Велика піца у формі серця / Фото Pinterest

Дрібніший варіант / Фото Pinterest

Або поекспериментуйте – зробіть фруктову піцу / Фото Pinterest

Валентинка із гральних карт – "52 причини, чому я тебе кохаю"

Несподівана ідея, яка точно сподобається коханій людині. Що пригодиться: гральні карти, картон, діркопробивач, ножиці та клей.

Все дуже просто. Вирізаємо прямокутники, пишемо туди приємні слова коханій людині та наклеюємо їх на колоду. Після цього робимо дірочки на гральних картах та перев’язуємо все стрічкою.

Валентинка із фруктів

Це нестандартно, свіжо і дуже смачно. Все що потрібно – фрукти та маленькі шпажки. Виріжте із яблучок, груш або навіть ананасів красиві сердечка та здивуйте свою кохану людину. Якщо вона на дієті – то буде особлива рада такому здоровому подарунку.

Смачно і корисно! / Фото Pinterest

Валентинка у баночці

Драже, цукерки, міні-шоколадки, приємні дрібнички – кладіть у баночку все, що придумає уява. Постарайтеся, щоб вони мали яскраві кольори – так подарунок виглядатиме ще красивіше.

Крутий варіант із драже / Фото Pinterest

Як щодо квіточок? / Фото Pinterest

Ще один красивий варіант / Фото thequnnysack.com

Космічна валентинка

Покажіть, що ваше кохання має просто космічні масштаби – придумайте тематичну валентинку. Тут допоможуть прекрасні чупа-чупси – вони виглядають як справжня планета.

Як вам така валентинка? / Фото kudzu monster

Просто космос / Фото Kids activities blog

Валентинка-коробочка

Дозвольте розігратися вашій уяві. Коробочку можна стилізувати під будь що – улюблений серіал або фільм, смішний мем чи милу тваринку. Ваша друга половинка не знатиме, що буде всередині. Нехай це буде приємною інтригою.

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

Кумедний єдиноріг / Фото Pinterest

Мила коробочка на День Валентина / Фото artsyfartsmama.com

Оригінальний Дарт Вейдер / Фото Pinterest

Валентинка з чайного пакетика

Чому б ні? Якщо ваша друга половинка обожнює чай – це просто прекрасна валентинка.

Що потрібно зробити: висипаємо весь чай та обрізаємо пакетик у вигляді сердечка. Далі навпаки: засипаємо назад заварку та все зашиваємо.

Цікаво 10 несподіваних фактів про поцілунки, які вас здивують

Маленька підказка: краще купіть якісний чай і засипте його в пакетики-сердечки. Це буде значно смачніше.

Оригінальна валентинка із чаю / Фото Practically Functional