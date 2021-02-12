Оригинальные валентинки на День влюбленных: интересные идеи
Сердечки из пиццы, сладостей, фруктов и даже чайных пакетиков – есть множество неожиданных способов придумать крутую валентинку, которая приятно удивит вторую половинку.
Источник: 24 канал
Мы собрали несколько интересных вариантов, как сделать свою неповторимую валентинку. Ваш любимый человек будет в восторге от такого подарка.
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Пицца-валентинка
Если бумажные валентинки уже кажутся довольно банальными – пора переходить на новый уровень. Пицца в форме сердца – это просто беспроигрышный вариант.
Самый простой способ – приобрести готовую основу и вырезать из нее сердечко. Дальше все по классике: колбаска, сыр, кетчуп и другие вкусности, которая понравится вам обоим. Поверьте, никто не ожидает получить валентинку в виде пиццы на День всех влюбленных.
Большая пицца в форме сердца / Фото Pinterest
Небольшой вариант / Фото Pinterest
Поэкспериментируйте – сделайте фруктовую пиццу / Фото
Валентинка из игральных карт – "52 причины, почему я тебя люблю"
Неожиданная идея, которая точно понравится любимому человеку. Что пригодится: игральные карты, картон, дырокол, ножницы и клей.
Все очень просто. Вырезаем прямоугольники, пишем туда приятные слова любимому человеку и наклеиваем их на бревно. После этого делаем дырочки на игральных картах и перевязываем все лентой.
Валентинка из фруктов
Это нестандартно, свежо и очень вкусно. Все что нужно – фрукты и маленькие шпажки. Вырежьте из яблочек, груш или даже ананасов красивые сердечки и удивите своего любимого человека. Если он на диете – то будет особо рад здоровому подарку.
Вкусно и полезно! / Фото Pinterest
Валентинка в баночке
Драже, конфеты, мини-шоколадки, приятные мелочи – кладите в баночку все, что придумает воображение. Постарайтесь, чтобы они были ярких цветок – так подарок станет еще красивее.
Крутой вариант из драже / Фото Pinterest
Как насчет цветов? / Фото Pinterest
Еще один красивый вариант / Фото thequnnysack.com
Космическая валентинка
Покажите, что ваша любовь имеет просто космические масштабы – придумайте тематическую валентинку. Здесь помогут прекрасные чупа-чупсы – они выглядят как настоящая планета.
Как вам такая валентинка? / Фото kudzu monster
Просто космос / Фото Kids activities blog
Валентинка-коробочка
Позвольте разыграться вашему воображению. Коробочку можно стилизовать под что угодно – любимый сериал, смешной мем или милую зверушку. Ваша вторая половинка не будет знать, что лежит внутри. Пусть это станет приятной интригой.
Смешной единорог / Фото Pinterest
Милая коробочка на День Валентина / Фото artsyfartsmama.com
Оригинальный Дарт Вейдер / Фото Pinterest
Валентинка из чайного пакетика
Почему бы нет? Если ваша вторая половинка любит чай – это просто прекрасная валентинка.
Что нужно сделать: высыпаем весь чай и обрезаем пакетик в виде сердечка. Далее наоборот: засыпаем назад заварку и все зашиваем.
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Маленькая подсказка: лучше купите качественный чай и засыпьте его в пакетики-сердечки. Это будет значительно вкуснее.
Оригинальная валентинка из чая / Фото Practically Functional
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