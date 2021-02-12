Сердечки из пиццы, сладостей, фруктов и даже чайных пакетиков – есть множество неожиданных способов придумать крутую валентинку, которая приятно удивит вторую половинку.

Источник: 24 канал

Мы собрали несколько интересных вариантов, как сделать свою неповторимую валентинку. Ваш любимый человек будет в восторге от такого подарка.

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Пицца-валентинка

Если бумажные валентинки уже кажутся довольно банальными – пора переходить на новый уровень. Пицца в форме сердца – это просто беспроигрышный вариант.

Самый простой способ – приобрести готовую основу и вырезать из нее сердечко. Дальше все по классике: колбаска, сыр, кетчуп и другие вкусности, которая понравится вам обоим. Поверьте, никто не ожидает получить валентинку в виде пиццы на День всех влюбленных.

Большая пицца в форме сердца / Фото Pinterest

Небольшой вариант / Фото Pinterest

Поэкспериментируйте – сделайте фруктовую пиццу / Фото

Валентинка из игральных карт – "52 причины, почему я тебя люблю"

Неожиданная идея, которая точно понравится любимому человеку. Что пригодится: игральные карты, картон, дырокол, ножницы и клей.

Все очень просто. Вырезаем прямоугольники, пишем туда приятные слова любимому человеку и наклеиваем их на бревно. После этого делаем дырочки на игральных картах и ​​перевязываем все лентой.

Валентинка из фруктов

Это нестандартно, свежо и очень вкусно. Все что нужно – фрукты и маленькие шпажки. Вырежьте из яблочек, груш или даже ананасов красивые сердечки и удивите своего любимого человека. Если он на диете – то будет особо рад здоровому подарку.

Вкусно и полезно! / Фото Pinterest

Валентинка в баночке

Драже, конфеты, мини-шоколадки, приятные мелочи – кладите в баночку все, что придумает воображение. Постарайтесь, чтобы они были ярких цветок – так подарок станет еще красивее.

Крутой вариант из драже / Фото Pinterest

Как насчет цветов? / Фото Pinterest

Еще один красивый вариант / Фото thequnnysack.com

Космическая валентинка

Покажите, что ваша любовь имеет просто космические масштабы – придумайте тематическую валентинку. Здесь помогут прекрасные чупа-чупсы – они выглядят как настоящая планета.

Как вам такая валентинка? / Фото kudzu monster

Просто космос / Фото Kids activities blog

Валентинка-коробочка

Позвольте разыграться вашему воображению. Коробочку можно стилизовать под что угодно – любимый сериал, смешной мем или милую зверушку. Ваша вторая половинка не будет знать, что лежит внутри. Пусть это станет приятной интригой.

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Смешной единорог / Фото Pinterest

Милая коробочка на День Валентина / Фото artsyfartsmama.com

Оригинальный Дарт Вейдер / Фото Pinterest

Валентинка из чайного пакетика

Почему бы нет? Если ваша вторая половинка любит чай – это просто прекрасная валентинка.

Что нужно сделать: высыпаем весь чай и обрезаем пакетик в виде сердечка. Далее наоборот: засыпаем назад заварку и все зашиваем.

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Маленькая подсказка: лучше купите качественный чай и засыпьте его в пакетики-сердечки. Это будет значительно вкуснее.

Оригинальная валентинка из чая / Фото Practically Functional