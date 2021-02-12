Оригінальні валентинки на День закоханих: цікаві ідеї

Сердечка із піци, солодощів, фруктів і навіть чайних пакетиків – є безліч несподіваних способів придумати круту валентинку, яка приємно здивує вашу другу половинку.
Джерело: 24 канал
Ми зібрали кілька цікавих варіантів, як зробити свою неповторну валентинку. Ваша кохана людина буде в захваті від такого подарунку.
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Якщо паперові валентинки вже здаються досить банальним – пора переходити на новий рівень. Піца у формі серця – це просто безпрограшний варіант.
Найпростіший спосіб – придбати готову основу і вирізати з неї сердечко. А далі все по класиці: ковбаска, сир, кетчуп та інша смакота, яка сподобається вам обом. Повірте, ніхто не сподівається отримати валентинку у вигляді піци на День всіх закоханих.
Велика піца у формі серця / Фото Pinterest
Дрібніший варіант / Фото Pinterest
Або поекспериментуйте – зробіть фруктову піцу / Фото Pinterest
Несподівана ідея, яка точно сподобається коханій людині. Що пригодиться: гральні карти, картон, діркопробивач, ножиці та клей.
Все дуже просто. Вирізаємо прямокутники, пишемо туди приємні слова коханій людині та наклеюємо їх на колоду. Після цього робимо дірочки на гральних картах та перев’язуємо все стрічкою.
Це нестандартно, свіжо і дуже смачно. Все що потрібно – фрукти та маленькі шпажки. Виріжте із яблучок, груш або навіть ананасів красиві сердечка та здивуйте свою кохану людину. Якщо вона на дієті – то буде особлива рада такому здоровому подарунку.
Смачно і корисно! / Фото Pinterest
Драже, цукерки, міні-шоколадки, приємні дрібнички – кладіть у баночку все, що придумає уява. Постарайтеся, щоб вони мали яскраві кольори – так подарунок виглядатиме ще красивіше.
Крутий варіант із драже / Фото Pinterest
Як щодо квіточок? / Фото Pinterest
Ще один красивий варіант / Фото thequnnysack.com
Покажіть, що ваше кохання має просто космічні масштаби – придумайте тематичну валентинку. Тут допоможуть прекрасні чупа-чупси – вони виглядають як справжня планета.
Як вам така валентинка? / Фото kudzu monster
Просто космос / Фото Kids activities blog
Дозвольте розігратися вашій уяві. Коробочку можна стилізувати під будь що – улюблений серіал або фільм, смішний мем чи милу тваринку. Ваша друга половинка не знатиме, що буде всередині. Нехай це буде приємною інтригою.Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO
Кумедний єдиноріг / Фото Pinterest
Мила коробочка на День Валентина / Фото artsyfartsmama.com
Оригінальний Дарт Вейдер / Фото Pinterest
Валентинка з чайного пакетика
Чому б ні? Якщо ваша друга половинка обожнює чай – це просто прекрасна валентинка.
Що потрібно зробити: висипаємо весь чай та обрізаємо пакетик у вигляді сердечка. Далі навпаки: засипаємо назад заварку та все зашиваємо.
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Маленька підказка: краще купіть якісний чай і засипте його в пакетики-сердечки. Це буде значно смачніше.
Оригінальна валентинка із чаю / Фото Practically Functional