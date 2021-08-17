Фейф Донг – талановитий художник з Японії, який створює ультрареалістичні роботи із золотими рибками, які, здається, просто застигли у воді й зараз попливуть далі. Такого вражаючого ефекту чоловіку вдається досягти за допомогою кропіткої техніки.

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Довга і дуже детальна робота

Спершу художник заливає на дно обраної посудини трохи прозорої смоли й залишає на 8 годин, поки вона повністю не застигне. Тільки тоді Фейф Донг починає своє роботу: наносить перший шар акрилової фарби – і знову заливає смолою, залишаючи до повного висихання. Так він може повторювати до 20 разів, поки рибка не буде готова.

На цьому відео можна побачити повний процес створення такої роботи:

Він "поселяє" своїх улюбленців у різні посудини, які підкреслюють їх красу: як у звичайні мисочки чи тарілки, так і у витончені мушлі різноманітних форм чи дерев'яні скриньки.

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Ця робота вимагає терпіння та уважності – всього цього вистачає японському художнику, щоб створити 3D-зображення. Завдяки обережним та ніжним мазкам у глядача складається враження, що майже невагомі золоті рибки рухаються дуже легко та плавно.

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Скільки коштує така "рибка"

Неймовірні роботи Фейф Донг показує на своїй сторінці в інстаграмі, де у нього вже понад 26 тисяч прихильників, а також продає на etsy. Ціна на один такий виріб стартує від 34 доларів і може доходити до 800 доларів – усе залежить від розміру і складності роботи.

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