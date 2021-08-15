Роботи художниці неймовірно подобаються фанатами: вони часто використовують їх для своїх татуювань. Її малюнки прекрасно деталізовані та часто містять оригінальні й нестандартні сюжети. Більшість робіт дівчина публікує в інстаграмі.

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Фото інстаграм randahaddadin

Фото інстаграм randahaddadin

Фото інстаграм randahaddadin

Ранда розповіла, як здогадалася створювати малюнки на ногах. Все тягнеться із дитинства.

Я думаю, що всі ми в якийсь момент життя, особливо в дитинстві, це робили. Думаю, я так і не виросла з цього, тому й продовжую малювати щось на руці, нозі чи одязі, – розповідає дівчина.

Фото інстаграм randahaddadin

Фото інстаграм randahaddadin

Фото інстаграм randahaddadin

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Фото інстаграм randahaddadin

Фото інстаграм randahaddadin

Фото інстаграм randahaddadin

Спершу Ранда сприймала своє хобі як прекрасну можливість розслабитися та випустити пару. Зараз вона старається регулярно робити такі малюнки, щоб дивувати своїх підписників: за нею вже стежать понад 195 тисяч людей в інстаграмі.