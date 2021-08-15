Работы художницы невероятно нравятся фанатами: они часто используют их для своих татуировок. Ее рисунки прекрасно детализированные и часто содержат оригинальные и нестандартные сюжеты. Большинство работ девушка публикует в инстаграме.
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Фото инстаграм randahaddadin
Фото инстаграм randahaddadin
Фото инстаграм randahaddadin
Ранда рассказала, как догадалась создавать рисунки на ногах. Все тянется из детства.
Я думаю, что все мы в какой-то момент жизни, особенно в детстве, это делали. Думаю, я так и не выросла из этого, поэтому и продолжаю рисовать что-то на руке, ноге или одежде, – рассказывает девушка.
Фото инстаграм randahaddadin
Фото инстаграм randahaddadin
Фото инстаграм randahaddadin
Фото инстаграм randahaddadin
Фото инстаграм randahaddadin
Фото инстаграм randahaddadin
Сначала Ранда воспринимала свое хобби как прекрасную возможность расслабиться и выпустить пар. Сейчас она старается регулярно делать такие рисунки, чтобы удивлять своих подписчиков: за ней уже следят более 195 тысяч людей в инстаграме.