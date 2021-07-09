Ми підготували для вас добірку фотографій, де люди змогли зафіксувати щось справді нестандартне. Вони вчасно зловили момент – і здивували багатьох своїми дійсно крутими світлинами. А ви колись бачили камінь, який виглядає як мініатюрна копія Землі?

Цікаво Україна вперше здобула золото на Decanter 2021: вина SHABO серед лідерів світових виробників

Дерево буквально поглинуло цей знак

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Пташка талановито "сходила в туалет"

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Вау!

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Морська зірка з’їла мідію всередині мушлі

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Звичайний вихідний здатний перетворитись на справжню феєрію, якщо не забути захопити у гості рожеве сухе від SHABO та хороший настрій! Замовити рожеве вино можна в інтернет-магазині SHABO .

Фотограф вдало піймав момент: вогонь схожий на оленя

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Хлопець знайшов слід динозавра під час риболовлі

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Хлопець прихлопнув комара, а він залишив свій слід

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"Моя чашка з молоком виглядає так, ніби вона перевернута"

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"Так я вперше зустрів богомола"

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​Цікаво 10 нестандартних речей, які люди купляли на барахолках: фото

Камінь схожий на мініатюрну копію Землі

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