Ми підготували для вас добірку фотографій, де люди змогли зафіксувати щось справді нестандартне. Вони вчасно зловили момент – і здивували багатьох своїми дійсно крутими світлинами. А ви колись бачили камінь, який виглядає як мініатюрна копія Землі?
Цікаво Україна вперше здобула золото на Decanter 2021: вина SHABO серед лідерів світових виробників
Дерево буквально поглинуло цей знак
Фото Reddit
Пташка талановито "сходила в туалет"
Фото Reddit
Вау!
Фото Reddit
Морська зірка з’їла мідію всередині мушлі
Фото Reddit
Фотограф вдало піймав момент: вогонь схожий на оленя
Фото Reddit
Хлопець знайшов слід динозавра під час риболовлі
Фото Reddit
Хлопець прихлопнув комара, а він залишив свій слід
Фото Reddit
"Моя чашка з молоком виглядає так, ніби вона перевернута"
Фото Reddit
"Так я вперше зустрів богомола"
Фото Reddit
Цікаво 10 нестандартних речей, які люди купляли на барахолках: фото
Камінь схожий на мініатюрну копію Землі
Фото Reddit