Ми зібрали для вас фотографії 10 цікавих та крутих предметів, які люди знайшли на барахолках. Один хлопець умудрився навіть придбати дуже раритетну річ за смішні гроші.
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Хлопець знайшов іграшку-поїзд із "Гаррі Поттера"
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Уявіть, це відкривач для листів
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Розкішний настінний годинник
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Люстра всього лиш за 5 доларів!
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Величезне крісло за 1,5 долара. Котик зацінив!
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Просто чашка із зображенням Генрі VIII
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Раритетна вінілова пластинка пісень The Beatles за 30 доларів
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Акваріум, який стилізований під сумочку
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Велика іграшкова кухня
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Оригінально!
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