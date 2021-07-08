Ми зібрали для вас фотографії 10 цікавих та крутих предметів, які люди знайшли на барахолках. Один хлопець умудрився навіть придбати дуже раритетну річ за смішні гроші.

Цікаво Україна вперше здобула золото на Decanter 2021: вина SHABO серед лідерів світових виробників

Хлопець знайшов іграшку-поїзд із "Гаррі Поттера"

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Уявіть, це відкривач для листів

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Розкішний настінний годинник

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Люстра всього лиш за 5 доларів!

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Величезне крісло за 1,5 долара. Котик зацінив!

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Просто чашка із зображенням Генрі VIII

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Раритетна вінілова пластинка пісень The Beatles за 30 доларів

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Акваріум, який стилізований під сумочку

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Велика іграшкова кухня

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​Цікаво Наречена благала гостей вимити посуд на весіллі: чому вона це просила

Оригінально!

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