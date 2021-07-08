Мы собрали для вас фотографии 10 интересных и крутых предметов, которые люди нашли на барахолках. Один парень умудрился даже приобрести очень раритетную вещь за смешные деньги.
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Парень нашел игрушку-поезд из "Гарри Поттера"
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Это открыватель для писем
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Роскошные настенные часы
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Люстра всего лишь за 5 долларов!
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Огромное кресло за 1,5 доллара. Котик заценил!
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Просто чашка с изображением Генри VIII
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Раритетная виниловая пластинка песен The Beatles за 30 долларов
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Аквариум, который стилизован под сумочку
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Большая игрушечная кухня
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Оригинально!
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