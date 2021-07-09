Оце пощастило: 15 фотографій, на яких люди зафіксували щось унікальне
9 липня 2021 , 21:19Читать новость на русском
Джерело:Reddit
Світ настільки різноманітний та унікальний, що може дивувати нас кожного дня. Головне – вчасно звертати увагу на дрібнички!
Ми підготували для вас добірку фотографій, де люди змогли зафіксувати щось справді нестандартне. Вони вчасно зловили момент – і здивували багатьох своїми дійсно крутими світлинами. А ви колись бачили камінь, який виглядає як мініатюрна копія Землі?
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