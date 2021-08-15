Герої нашої добірки поділилися своїми крутими знахідками у секонд-хенді. Якщо добре пошукати – там можна знайти справді стильний, а інколи й вінтажний одяг зі старих колекцій відомих брендів. Не вірите? Ці фото переконають вас у цьому!
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"Два прекрасні плаття, які я знайшла на секонді. Привіт із 80-х"
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Дівчина знайшла оригінальне взуття від Louis Vuitton
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Колечко, яке жінка купила за 4 долари
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"Мріяв про такі кросівки із 2003 року. Вони мої!"
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Плаття, яке повністю зроблене із шовку. Його ціна – 8 доларів
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"Знайшла в крихітному секонд-хенді"
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Спідничка, яку дівчина купила за 1 долар
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"Вершина моїх пошуків! Вінтажні шкіряні штани від Christian Dior"
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Кумедне взуття за 15 доларів
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Вінтажна сумочка
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"Коштувало це 10 доларів. Чи це практично? Ні. Але шикарно!"
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Цікаві кеди
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Легеньке платтячко за 15 доларів
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"Не змогла не купити цю прикольну штучку"
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