Герои нашей подборки поделились своими крутыми находками в секонд-хенде. Если хорошо поискать – там можно найти действительно стильную, а иногда и винтажную одежду со старых коллекций известных брендов. Не верите? Эти фото убедят вас в этом!
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"Два прекрасных платья, которые я нашла на секонде. Привет из 80-х"
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Девушка нашла оригинальную обувь от Louis Vuitton
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Колечко, которое женщина купила за 4 доллара
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"Мечтал о таких кроссовках с 2003 года. Они мои"
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Платье, которое полностью сделано из шелка. Его цена – 8 долларов
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"Нашла в крошечном секонд-хенде"
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Юбочка, которую девушка купила за 1 доллар
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"Вершина моих поисков! Винтажные кожаные штаны от Christian Dior"
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Забавная обувь за 15 долларов
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Винтажная сумочка
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"Стоило это 10 долларов. Это практично? Нет. Но шикарно!"
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Интересные кеды
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Легкое платьице за 15 долларов
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"Не смогла не купить эту прикольную штучку"
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