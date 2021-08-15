Оце пощастило: 15 стильних речей, які люди знайшли на секонд-хенді

15 серпня 2021 , 19:09
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Джерело:

Reddit

Мабуть, кожен з нас у часи юності ходив у секонд-хенди або й зараз їх відвідує. Вони мають одну дуже серйозну перевагу: там реально знайти оригінальні речі, які в магазинах коштували б шалені гроші.

Герої нашої добірки поділилися своїми крутими знахідками у секонд-хенді. Якщо добре пошукати – там можна знайти справді стильний, а інколи й вінтажний одяг зі старих колекцій відомих брендів. Не вірите? Ці фото переконають вас у цьому!

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"Два прекрасні плаття, які я знайшла на секонді. Привіт із 80-х"

Фото Reddit 

Дівчина знайшла оригінальне взуття від Louis Vuitton

Фото Reddit

Колечко, яке жінка купила за 4 долари

Фото Reddit

"Мріяв про такі кросівки із 2003 року. Вони мої!"

Фото Reddit

Плаття, яке повністю зроблене із шовку. Його ціна – 8 доларів

Фото Reddit

"Знайшла в крихітному секонд-хенді"

Фото Reddit

Спідничка, яку дівчина купила за 1 долар

Фото Reddit

"Вершина моїх пошуків! Вінтажні шкіряні штани від Christian Dior"

Фото Reddit

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Кумедне взуття за 15 доларів

Фото Reddit

Вінтажна сумочка

Фото Reddit

"Коштувало це 10 доларів. Чи це практично? Ні. Але шикарно!"

Фото Reddit

Цікаві кеди 

Фото Reddit

Легеньке платтячко за 15 доларів

Фото Reddit

"Не змогла не купити цю прикольну штучку"

Фото Reddit

 

Автор: Петро Синєокий