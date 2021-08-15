Оце пощастило: 15 стильних речей, які люди знайшли на секонд-хенді
15 серпня 2021 , 19:09Читать новость на русском
Джерело:Reddit
Мабуть, кожен з нас у часи юності ходив у секонд-хенди або й зараз їх відвідує. Вони мають одну дуже серйозну перевагу: там реально знайти оригінальні речі, які в магазинах коштували б шалені гроші.
Герої нашої добірки поділилися своїми крутими знахідками у секонд-хенді. Якщо добре пошукати – там можна знайти справді стильний, а інколи й вінтажний одяг зі старих колекцій відомих брендів. Не вірите? Ці фото переконають вас у цьому!
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"Два прекрасні плаття, які я знайшла на секонді. Привіт із 80-х"
Фото Reddit
Дівчина знайшла оригінальне взуття від Louis Vuitton
Фото Reddit
Колечко, яке жінка купила за 4 долари
Фото Reddit
"Мріяв про такі кросівки із 2003 року. Вони мої!"
Фото Reddit
Плаття, яке повністю зроблене із шовку. Його ціна – 8 доларів
Фото Reddit
"Знайшла в крихітному секонд-хенді"
Фото Reddit
Спідничка, яку дівчина купила за 1 долар
Фото Reddit
"Вершина моїх пошуків! Вінтажні шкіряні штани від Christian Dior"
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Кумедне взуття за 15 доларів
Фото Reddit
Вінтажна сумочка
Фото Reddit
"Коштувало це 10 доларів. Чи це практично? Ні. Але шикарно!"
Фото Reddit
Цікаві кеди
Фото Reddit
Легеньке платтячко за 15 доларів
Фото Reddit
"Не змогла не купити цю прикольну штучку"
Фото Reddit