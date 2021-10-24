Оце придумали: 10 дітей, які потішили батьків дивними витівками
24 жовтня 2021 , 09:09Читать новость на русском
Джерело:Reddit
З дітьми ніколи не засумуєш! Варто відвернутися всього лиш на мить, як вони вже примудряються щось витворити. Несподівано, інколи страшно, але кумедно!
Перед вами добірка справді смішних витівок від дітей, які добряче здивували батьків. Вони були настільки вражені, що аж сфотографували все на телефон і поділилася з усіма нами. Ці знімки обов’язково піднімуть вам настрій!
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