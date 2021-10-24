Оце придумали: 10 дітей, які потішили батьків дивними витівками

З дітьми ніколи не засумуєш! Варто відвернутися всього лиш на мить, як вони вже примудряються щось витворити. Несподівано, інколи страшно, але кумедно!

Перед вами добірка справді смішних витівок від дітей, які добряче здивували батьків. Вони були настільки вражені, що аж сфотографували все на телефон і поділилася з усіма нами. Ці знімки обов’язково піднімуть вам настрій!

Цікаво Візитна картка: SHABO Limited Edition Сапераві-Каберне Фран

Діти розірвали крісло-мішок...

Фото reddit jmc0889

"Дочка тихенько підійшла, в мене ледь серце не вискочило"

Фото reddit cooksinapron

Батько просто задрімав

Фото reddit sneakysneaks_

Чудовий обід!

Фото reddit Courtney_JLA_

Не міг знайти джойстик...

Фото reddit Mother-of-4-dragons

"Я просто пішла розігріти обід"

Фото reddit tracy_leanne

Дочка залишила ляльку на своєму сидінні. Мама вжахнулася, коли випадково це побачила

Фото reddit 20Factorial

"Ми нарешті зрозуміли, чому у квартирі постійно змінюється температура"

Фото reddit JephriB

Дитина кинула телефон у вогнище

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Фото reddit BrittleBonesJones

"Син не витримав і накинувся на торт під час дня народження"

Фото reddit KingZolid187