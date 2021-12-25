Невдалі зачіски, зіпсуті нігті та жахливо пофарбоване волосся – жінки поділилися своїми найбільш невдалими походами у салон краси. Вони сподівалися на зовсім інший результат.
Цікаво Візитна картка: ігристе SHABO Grand Reserve екстра брют біле
Очікування – реальність
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Щось зовсім не те...
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Хотіла одне – отримала інше
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Інколи таке трапляється...
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"В житті більше не піду у цей салон"
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Боляче на це дивитися
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Надто багато всього...
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Ого...
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"Я заплатила за це гроші..."
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1 – що хотіла дівчина. 2 – що отримала. 3 – як все виправила її мама
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