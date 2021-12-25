Неудачные прически, испорченные ногти и очень некрасиво окрашенные волосы – женщины поделились своими самыми неудачными походами в салон красоты. Они надеялись на совсем другой результат.

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Ожидание – реальность

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Что-то совсем не то...

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Хотела одно – получила другое

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Иногда такое случается...

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"В жизни больше не пойду в этот салон"

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Больно на это смотреть

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Слишком много всего...

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Ого...

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"Я заплатила за это деньги..."

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1 – что хотела девушка. 2 – что получила. 3 – как все исправила ее мама

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