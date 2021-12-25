Оце так невдачі: 10 жінок, які сходили у салон краси – і сильно пошкодували

25 грудня 2021 , 16:18
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Джерело:

Reddit

Ці жінки забули передивитися відгуки на салони краси, які вони відвідали. Як результат, з ними сталася справжня катастрофа. Нікому такого не побажаєш!

Невдалі зачіски, зіпсуті нігті та жахливо пофарбоване волосся – жінки поділилися своїми найбільш невдалими походами у салон краси. Вони сподівалися на зовсім інший результат.

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Очікування – реальність

Фото reddit fgfrf12

Щось зовсім не те...

Фото reddit gdanski_piegasus

Хотіла одне – отримала інше

Фото reddit

Інколи таке трапляється...

Фото reddit mllama0522

"В житті більше не піду у цей салон"

Фото reddit awkwafeena

Боляче на це дивитися

Фото reddit romanticat

Надто багато всього...

Фото reddit merionization

Ого...

Фото reddit ememidk

"Я заплатила за це гроші..."

Фото reddit chavdoctor

1 – що хотіла дівчина. 2 – що отримала. 3 – як все виправила її мама

Фото reddit

 

Автор: Петро Синєокий