Діти цих селебритіз зовсім не поступаються своїм батькам, а часом і перевершують їх. У Всесвітній день доньок, який відзначають 12 січня, редакція Life24 підготувала добірку зіркових родичок, які приголомшують схожістю.
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Доньки, які дуже схожі на своїх зіркових матусь
Блайт Даннер і Гвінет Пелтроу
Гвінет Пелтроу зуміла перевершити славу своєї матері Блайт Даннер. Талановита актриса добре відома глядачам за ролями у фільмах Marvel, а також "Зараза", "Сім" та інших культових стрічках. Та приголомшує не тільки успішність Гвінет Пелтроу, але й її фантастична схожість з матір'ю.
Гвінет Пелтроу з матір'ю та донькою / Фото з інстаграму
Аманда Холден та Алекса Луїза Хьюз
Алекса Луїза Хьюз – ще одна зіркова донька, якій пощастило з генами. З роками вона все більше нагадує свою відому матусю Аманду Холден.
Аманда Холден та Алекса Луїза Хьюз / Фото з інстаграму
Різ Візерспун та Ава Філіпп
З віком Ава Філіпп все більше вражає публіку своєю зовнішністю, яка має багато спільних рис із Різ Візерспун. Коли родички разом виходять на червону доріжку, різниця у віці стає зовсім непомітною, тому матір та доньку легко могли б сприйняти за сестер.
Різ Візерспун та Ава Філіпп / Фото з інстаграму
Енн Едвардс та Келлі Резерфорд
Голлівудська красуня Келлі Резерфорд дуже схожа на свою матір – модель та письменницю Енн Едвардс.
Енн Едвардс та Келлі Резерфорд / Фото Getty Images
Ума Турман і Майя Турман Гоук
Ума Турман – одна з найпопулярніших акторок Голлівуду та взірцева матуся. Цікаво, що її донька Майя Турман Гоук успадкувала не лише зовнішність, але й талант матері, тому чудово справляється з будь-якими ролями як у романтичних стрічках, так і науково-фантастичних та інших.
Ума Турман і Майя Турман Гоук / Фото Daily Express
Голді Хоун і Кейт Гадсон
Ще одна зіркова пара матері та доньки, схожість яких заворожує. Хоч різниця у віці жінок дається в знаки, все ж видно риси, які Кейт Гадсон успадкувала від своєї матері Голді Хоун.
Голді Хоун, Кейт Гадсон та її донька / Фото Prevention
Ванесса Параді і Лілі-Роуз Депп
Лілі-Роуз Депп все більше привертає увагу західних ЗМІ. Дівчина поступово підкорює світ, знімаючись у голлівудських стрічках та виходячи на подіум модних показів. А в тандемі з матір'ю Ванессою Параді Лілі-Роуз завжди у центрі уваги, адже схожість цих відомих красунь вражає!
Ванесса Параді і Лілі-Роуз Депп / Фото Getty Images
Керрі Катона та Ліллі-Сью Макфадден
Співачка Керрі Катона – щаслива мама 5 дітей. Та особливу схожість з нею має донька Лілі-Сью.
Керрі Катона та Ліллі-Сью Макфадден / Фото з інстаграму
Меріл Стріп і Мемі Гаммер
Хоч на початку акторської кар'єри Меріл Стріп потерпала від хейту, з часом саме зовнішність допомогла зірці виборювати найкращі ролі. Тому Мемі Гаммер пощастило: дівчина має неймовірну схожість з матір'ю та теж знімається у кінострічках.
Меріл Стріп і Мемі Гаммер / Фото Getty Images
Демі Мур і Румер Вілліс
Донька Демі Мур могла б з легкістю заміняти зіркову матусю на знімальному майданчику. Однак акторство поки не входить у плани Румер.
Демі Мур і Румер Вілліс / Фото Pinterest
Сінді Кроуфорд та Кайя Гербер
А от хто залюбки перейняв досвід матері – це Кайя Гербер. У свої 20 років дівчина вже змогла перевершити славу Сінді Кроуфорд та стати однією з найбільш високооплачуваних моделей світу. Що ж, це не дивно, адже Кайя дуже нагадує свою зіркову матусю.
Сінді Кроуфорд та Кайя Гербер / Фото з інстаграму
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Ліза Бонет і Зої Кравіц
Неймовірною схожістю з матір'ю може похизуватись Зої Кравіц. Актриса успадкувала від Лізи Бонет не тільки вроду, але й струнку фігуру, яку завжди вдало підкреслює стильними сукнями.
Ліза Бонет і Зої Кравіц / Фото Getty Images