Дети этих селебрити совсем не уступают своим родителям, а порой и превосходят их. Во Всемирный день дочерей, который отмечают 12 января, редакция Life24 подготовила подборку звездных родственников, ошеломляющих сходством.

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Дочери, которые очень похожи на своих звездных мамочек

Блайт Даннер и Гвинет Пелтроу

Гвинет Пэлтроу сумела превзойти славу своей матери Блайт Даннер. Талантливая актриса хорошо известна зрителям по ролям в фильмах Marvel, а также "Зараза", "Семь" и других культовых лентах. Но ошеломляет не только успеваемость Гвинет Пэлтроу, но и ее фантастическое сходство с матерью.



Гвинет Пэлтроу с матерью и дочерью / Фото с инстаграма

Аманда Холден и Алекса Луиза Хьюз

Алекса Луиза Хьюз – еще одна звездная дочь, которой повезло с генами. С годами она все больше напоминает свою известную маму Аманду Холден.



Аманда Холден и Алекса Луиза Хьюз / Фото с инстаграма

Риз Уизерспун и Ава Филипп

С возрастом Ава Филипп все больше поражает публику своей внешностью, которая имеет много общих черт с Риз Уизерспун. Когда родственницы вместе выходят на красную дорожку, разница в возрасте становится незаметной, поэтому мать и дочь легко могли бы воспринять за сестер.



Риз Уизерспун и Ава Филипп / Фото с инстаграма

Энн Эдвардс и Келли Резерфорд

Голливудская красавица Келли Резерфорд очень похожа на свою мать – модель и писательницу Энн Эдвардс.



Энн Эдвардс и Келли Резерфорд / Фото Getty Images

Ума Турман и Майя Турман Гоук

Ума Турман – одна из самых популярных актрис Голливуда и образцовая мамочка. Интересно, что ее дочь Майя Турман Гоук унаследовала не только внешность, но и талант матери, поэтому отлично справляется с любыми ролями как в романтических лентах, так и научно-фантастических и других.



Ума Турман и Майя Турман Гоук / Фото Daily Express

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Голди Хоун и Кейт Гадсон

Еще одна звездная пара матери и дочери, сходство которых завораживает. Хотя разница в возрасте женщин дается в знаки , все же видны черты, которые Кейт Гадсон унаследовала от своей матери Голди Хоун.



Голди Хоун, Кейт Гадсон и ее дочь / Фото Prevention

Ванесса Паради и Лили-Роуз Депп

Лили-Роуз Депп все больше привлекает внимание западных СМИ. Девушка постепенно покоряет мир, снимаясь в голливудских фильмах и выходя на подиум модных показов. А в тандеме с матерью Ванессой Паради Лили-Роуз всегда в центре внимания, ведь сходство этих известных красавиц поражает!



Ванесса Паради и Лили-Роуз Депп / Фото Getty Images

Кэрри Катона и Лилли-Сью Макфадден

Певица Кэрри Катона – счастливая мама 5 детей. Но особенное сходство с ней имеет дочь Лили-Сью.



Кэрри Катона и Лилли-Сью Макфадден / Фото с инстаграма

Мэрил Стрип и Мэми Гаммер

Хотя в начале актерской карьеры Мерил Стрип страдала от хейта, со временем именно внешность помогла звезде бороться за лучшие роли. Поэтому Мэми Гаммер повезло: у девушки невероятное сходство с матерью и она тоже снимается в кинолентах.



Мерил Стрип и Мэми Гаммер / Фото Getty Images

Деми Мур и Румер Уиллис

Дочь Деми Мур могла бы с легкостью заменять звездную мамочку на съемочной площадке. Однако актерство пока не входит в планы Румер.



Деми Мур и Румер Уиллис / Фото Pinterest

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер

А вот кто охотно перенял опыт матери – это Кайя Гербер. В свои 20 лет девушка уже смогла превзойти славу Синди Кроуфорд и стать одной из самых высокооплачиваемых моделей мира. Что ж, это не удивительно, ведь Кайя очень напоминает свою звездную маму.



Синди Кроуфорд и Кайя Гербер / Фото из инстаграммы

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Лиза Бонет и Зои Кравиц

Невероятной схожестью с матерью может похвастаться Зои Кравиц. Актриса унаследовала от Лизы Бонет не только красоту, но и стройную фигуру, которую всегда удачно подчеркивает стильными платьями.