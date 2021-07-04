Пара із Китаю відсвяткувала 86 річницю весілля: в чому секрет їхнього шлюбу

Китайські довгожителі нещодавно відсвяткували аж 86 річницю шлюбу. Місцеві експерти вважають, що це світовий рекорд!

Пен Січенг проживає зі своєю дружиною Лю Ксюронг у китайській провінції Хенань. Пара одружилася ще в далекому 1935 році, і з того часу вони живуть радісно та щасливо.

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Представники китайського аналогу організації Книги рекордів Гіннеса Carrying The Flag World вважають, що Пен та Лю – найстаріше подружжя у світі. Вони детально переглянули документи "молодят" і нещодавно вручили їм відповідні документи та пам’ятну табличку.

Пен Січенг народився ще в 1902 році, а його дружина Лю – у 1907-му. За цей час їхня сім’я неймовірно розрослася: вона налічує понад 100 осіб та 6 поколінь. Серед них – п’ятеро дітей: наймолодшому – 56 років, найстаршому – аж 85!

Пен і Лю на святкуванні / Фото China Daily

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Журналісти одразу спиталися в пари, в чому ж секрет їхнього шлюбу. Прожити разом 86 років – це ж справді неймовірне досягнення! Дружина Лю вважає, що в них справді чудовий шлюб. Вони з Пеном мають прекрасне почуття гумору, люблять піти прогулятися і поспілкуватися. У цих трьох речах – їх головний секрет чудового спільного життя.

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Звісно, за 86 років вони неодноразово сварилися. Але помиритися їм допомагав цікавий метод: вони просто відходили один від одного і не спілкувалися, доки обоє не заспокояться. Ця хитрість допомагала уникнути багатьох сварок.