Пен Сиченг проживает со своей женой Лю Ксюронг в китайской провинции Хэнань. Пара поженилась еще в далеком 1935 году, и с тех пор они живут радостно и счастливо.

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Представители китайского аналога организации Книги рекордов Гиннеса Carrying The Flag World Records считают, что Пэн и Лю – старейшие супруги в мире. Они подробно изучили документы "молодоженов" и недавно вручили им соответствующие документы и памятную табличку.

Пен Сиченг родился еще в 1902 году, а его жена Лю – в 1907-м. За это время их семья невероятно разрослась: она насчитывает более 100 человек и 6 поколений. Среди них – пятеро детей: самому младшему – 56 лет, самому старшему – аж 85!

Пен и Лю на праздновании / Фото China Daily

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Журналисты сразу спросили у пары, в чем же секрет их брака. Прожить вместе 86 лет – это же действительно невероятное достижение! Жена Лю считает, что у них действительно замечательный брак. Они с Пэном имеют прекрасное чувство юмора, любят пойти прогуляться и пообщаться. В этих трех вещах – их главный секрет замечательной совместной жизни.

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Конечно, за 86 лет они неоднократно ссорились. Но помириться им помогал интересный метод: они просто отходили друг от друга и не общались, пока оба не успокоятся. Эта хитрость помогала избежать многих ссор.