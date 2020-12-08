Пара приготувала страви з культових фільмів: фото, від яких аж слина тече
Пара фотографів з Детройту вирішила поекспериментувати та приготувати незвичайну вечерю, підгледівши, чим харчуються герої з їх улюблених різдвяних фільмів.
Мішель Джерард та Дженна Белевендер не лише полюбляють створювати цікаві фотоісторії, а й по-справжньому закохані у їжу, розповідають вони для boredpanda. Тому вони вирішили поєднати ці два захоплення та створити своєрідні телевечері, якими б самі насолоджувались за переглядом улюблених фільмів.
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Ці фото обов'язково повернуть вас до знайомих різдвяних фільмів!
Сам вдома (1990)
Сирна піца, макарони з сиром та морозиво/Фото boredpanda
Міцний горішок (1988)
Тістечко "Твінкі" та сигарети/ Фото boredpanda
Гремліни (1984)
Смажена курка та медові пряники/Фото boredpanda
Едвард Руки-ножиці (1990)
Салат "Амброзія" , шашлики з овочів та сосики-гриль з сиром/ Фото boredpanda
Привіт родині (2005)
Страта з грибами та брауні/ Фото boredpanda
Світле різдво (1954)
Бутерброди з ліверною ковбасою та маслянка/ Фото boredpanda
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