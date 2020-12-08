Пара фотографів з Детройту вирішила поекспериментувати та приготувати незвичайну вечерю, підгледівши, чим харчуються герої з їх улюблених різдвяних фільмів.

Мішель Джерард та Дженна Белевендер не лише полюбляють створювати цікаві фотоісторії, а й по-справжньому закохані у їжу, розповідають вони для boredpanda. Тому вони вирішили поєднати ці два захоплення та створити своєрідні телевечері, якими б самі насолоджувались за переглядом улюблених фільмів.

Читайте також: Дизайнерка створює геніальні сукні, які можна перетворити на геть інше вбрання: фотодобірка

Ці фото обов'язково повернуть вас до знайомих різдвяних фільмів!

Сам вдома (1990)

Сирна піца, макарони з сиром та морозиво/Фото boredpanda

Міцний горішок (1988)

Тістечко "Твінкі" та сигарети/ Фото boredpanda

Гремліни (1984)

Смажена курка та медові пряники/Фото boredpanda

Едвард Руки-ножиці (1990)

Салат "Амброзія" , шашлики з овочів та сосики-гриль з сиром/ Фото boredpanda

Привіт родині (2005)

Страта з грибами та брауні/ Фото boredpanda

Світле різдво (1954)

Бутерброди з ліверною ковбасою та маслянка/ Фото boredpanda