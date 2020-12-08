Пара фотографов из Детройта решила поэкспериментировать и приготовить необычный ужин, подсмотрев, что едят герои из их любимых рождественских фильмов.

Мишель Джерард и Дженна Белевендер не только любят создавать интересные фотоистории, но и по-настоящему влюбленные в еду, рассказывают они для boredpanda. Поэтому они решили совместить эти два увлечения и создать своеобразные телеужины, которыми они сами бы наслаждались за просмотром любимых фильмов.

Читайте также: Дизайнер создает гениальные платья, которые можно превратить в совсем другой наряд: фотодобірка

Эти фото обязательно напомнят вам известные рождственские фильмы!

Один дома (1990)

Сырная пицца, макароны с сыром и мороженое/Фото boredpanda

Крепкий орешек (1988)

Пироженое "Твинки" и сигареты/ Фото boredpanda

Гремлины (1984)

Жареная курица и медовые пряники/Фото boredpanda

Едвард Руки-ножницы (1990)

Салат "Амброзия", шашлыки из овощей и сосики-гриль с сыром/ Фото boredpanda

Привет семье (2005)

Страта с грибами и брауни/ Фото boredpanda

Светлое рождество (1954)

Бутерброды с ливерной колбасой и пахта/ Фото boredpanda