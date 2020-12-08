Пара приготовила блюда из культовых фильмов: фото, от которых слюнки текут
Пара фотографов из Детройта решила поэкспериментировать и приготовить необычный ужин, подсмотрев, что едят герои из их любимых рождественских фильмов.
Мишель Джерард и Дженна Белевендер не только любят создавать интересные фотоистории, но и по-настоящему влюбленные в еду, рассказывают они для boredpanda. Поэтому они решили совместить эти два увлечения и создать своеобразные телеужины, которыми они сами бы наслаждались за просмотром любимых фильмов.
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Эти фото обязательно напомнят вам известные рождственские фильмы!
Один дома (1990)
Сырная пицца, макароны с сыром и мороженое/Фото boredpanda
Крепкий орешек (1988)
Пироженое "Твинки" и сигареты/ Фото boredpanda
Гремлины (1984)
Жареная курица и медовые пряники/Фото boredpanda
Едвард Руки-ножницы (1990)
Салат "Амброзия", шашлыки из овощей и сосики-гриль с сыром/ Фото boredpanda
Привет семье (2005)
Страта с грибами и брауни/ Фото boredpanda
Светлое рождество (1954)
Бутерброды с ливерной колбасой и пахта/ Фото boredpanda
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