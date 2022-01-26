Пара вирішила провести весілля у метавсесвіті: чому наречені пішли на такий крок

Інноваційну концепцію шлюбу оголосила пара молодят з Індії. Своє весілля вони вирішили провести у стилі Гаррі Поттера у метавсесвіті. На такий крок наречені зважились через обмеження, які пов'язанні з пандемією коронавірусу.

Пандемія коронавірусу зірвала багато планів. Серед них і плани щодо вступу в шлюб. Через зростаючу кількість захворювань на COVID-19 в Індії багато штатів запровадили обмеження на загальну кількість учасників, які можуть бути присутніми на різних громадських заходах, таких як весілля, урочистості та паради.

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Але це не стало перешкодою для молодят зі штату Тамілнад. Ідея одружитися у метавсесвіті спала на думку нареченому Дінешу Сивакумару Падмаваті. І його обраниця Джанаганандхіні Рамасвамі погодилася, оскільки це здалося їй логічним рішенням з огляду на ситуацію з COVID-19.

Наречені з Індії / Фото CNN

На заміну весільним церемоніям у Zoom йдуть більш сучасні – у метавсесвіті.

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Весілля заплановане на 1 лютого 2022 року. Спочатку відбудеться офіційна церемонія в присутності обмеженої кількості родичів молодят. А після цього наречені будуть сидіти перед своєю системою і натискати на посилання, щоб всі охочі могли увійти у метавсесвіт – а таких близько 2000 осіб. Онлайн-аватари молодят у стилі "поттеріани" зустрічатимуть і вітатимуть запрошених гостей, які завітають на захід з різних місць.

3D-аватари наречених для весілля у метавсесвіті / Фото CNN

Крім того, такий вид проведення весілля дає змогу бути "присутнім" на заході покійному батькові нареченої – він заправлятиме святом.

Мій тесть помер у квітні минулого року. Я створив схожий на нього 3D-аватар, який благословить нас. Метавсесвіт дозволяє нам реалізувати це,

– зазначив Падмаваті.

Весілля дає змогу бути "присутнім" покійному батькові нареченої / Фото CNN

За словами нареченого, таке весілля буде першим подібним заходом в Індії. Він зазначив також, що хотів би, щоб цей шлюб надихнув інших на аналогічні кроки для забезпечення безпеки під час пандемії.

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