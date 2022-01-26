Пандемия коронавируса сорвала многие планы. Среди них и планы по вступлению в брак. Из-за растущего числа заболеваний COVID-19 в Индии многие штаты ввели ограничения на общее количество участников, которые могут присутствовать на различных общественных мероприятиях, таких как свадьбы, торжества и парады.

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Но это не стало препятствием для молодоженов из штата Тамилнад. Идея жениться в метавселенной пришла в голову жениху Динешу Сивакумару Падмавати. И его избранница Джанаганандхини Рамасвами согласилась, поскольку это показалось ей логичным решением ввиду ситуации с COVID-19.

Молодожены из Индии / Фото CNN

На замену свадебным церемониям в Zoom идут более современные – в Метавселенной.

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Свадьба запланирована на 1 февраля 2022 года. Сначала состоится официальная церемония в присутствии ограниченного количества родственников молодоженов. А после этого новобрачные будут сидеть перед своей системой и нажимать на ссылки, чтобы все желающие могли войти в метавселенную – а таких около 2000 человек. Онлайн-аватары молодоженов в стиле "поттерианы" будут встречать и приветствовать приглашенных гостей, которые посетят мероприятие из разных мест.

3D-аватары жениха и невесты для свадьбы в метавселенной / Фото CNN

Кроме того, такой вид проведения свадьбы позволяет присутствовать на мероприятии покойному отцу невесты – он будет заправлять праздником.

Мой тесть умер в апреле прошлого года. Я создал похожий на него 3D-аватар, который благословит нас. Метавселенная позволяет нам реализовать это,

– отметил Падмавати.

Свадьба позволяет "присутствовать" покойному отцу невесты / Фото CNN

По словам жениха, такая свадьба будет первым подобным мероприятием в Индии. Он отметил также, что хотел бы, чтобы этот брак вдохновил других на аналогичные шаги для обеспечения безопасности во время пандемии.

Путеводитель по метавселенной, который разработал Динеш Сивакумар Падмавати: смотреть видео