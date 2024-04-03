Люди придумали кілька версій того, як попередні мешканці використовували цей простір. Що відомо про таємне приміщення та які теорії довкола нього будують, розповідаємо далі.

До теми Подружжя розпочало ремонт у будинку і натрапило на таємну кімнату: які "скарби" вони знайшли

Що відомо про таємну кімнату пари

Про кімнату в одному зі своїх роликів у тікток розповіла Аврора Блазінгстар. Жінка закарбувала момент, коли її чоловік відсунув частину рухомої стіни й виявив відчинені металеві двері та невелику кімнату.

Якого біса, ми ніколи не бачили такого в нашому будинку, а ми живемо тут уже чотири роки,

– сказала вона за кадром.

Таємну кімнату знайшли, коли подружжя знімало килим у підвалі та виявило "розсувні гіпсокартонні кишенькові двері".

У приміщенні пара виявила вимикач і лампочку, що працюють, кілька дротів, що висять на стіні, злив, чотири килимки й плями іржі на підлозі.

Чоловік та дружина вирішили, що колишні власники будинку могли використовувати простір як бомбосховище, кімнату паніки чи збройовий сейф. Однак обладнання кімнати все ж викликало занепокоєння у Блейзінгстар, яка запропонувала викликати поліцію і запросити кінологічну службу для розслідування.

Як виглядає моторошна таємна кімната: дивіться відео

Правоохоронці дослідили таємниче приміщення, але не знайшли жодних слідів злочинів. Власники будинку стверджують, що виявили цю кімнату нещодавно, тому що розсувна стіна була за великою книжковою полицею, а єдиною недоречною деталлю був гіпсокартон біля основи стіни, якого не було помітно.

Попри те, що співробітники поліції перевірили будинок, багато користувачів соціальних мереж однаково висловили свої думки й теорії про те, як кімната використовувалася раніше.

"Мем, це приміщення для вбивств. Двері можна відчинити тільки зовні, у підлозі є стік та іржа на підлозі. Думаю, вам, хлопці, потрібно запросити поліцію", "Кімнати паніки не мають замка зовні", "Це справді схоже на кімнату, куди серійний убивця приводив своїх жертв. Подивіться на злив у підлозі", – писали люди.