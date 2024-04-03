Люди придумали несколько версий того, как предыдущие жители использовали это пространство. Что известно о тайном помещении и какие теории вокруг него строят, рассказываем далее.

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Что известно о тайной комнате пары

О комнате в одном из своих роликов в тикток рассказала Аврора Блазингстар. Женщина запечатлела момент, когда ее муж отодвинул часть подвижной стены и обнаружил открытую металлическую дверь и небольшую комнату.

Какого черта, мы никогда не видели такого в нашем доме, а мы живем здесь уже четыре года,

– сказала она за кадром.

Тайную комнату нашли, когда супруги снимали ковер в подвале и обнаружили "раздвижные гипсокартонные карманные двери".

В помещении пара обнаружила выключатель и лампочку, работающих, несколько проводов, висящих на стене, слив, четыре коврика и пятна ржавчины на полу.

Муж и жена решили, что бывшие владельцы дома могли использовать пространство как бомбоубежище, комнату паники или оружейный сейф. Однако оборудование комнаты все же вызвало беспокойство у Блейзингстар, которая предложила вызвать полицию и пригласить кинологическую службу для расследования.

Как выглядит жуткая тайная комната: смотрите видео

Правоохранители исследовали таинственное помещение, но не нашли никаких следов преступлений. Владельцы дома утверждают, что обнаружили эту комнату недавно, потому что раздвижная стена была за большой книжной полкой, а единственной неуместной деталью был гипсокартон у основания стены, которого не было заметно.

Несмотря на то, что сотрудники полиции проверили дом, многие пользователи социальных сетей все равно высказали свои мнения и теории о том, как комната использовалась ранее.

"Мем, это помещение для убийств. Дверь можно открыть только снаружи, в полу есть сток и ржавчина на полу. Думаю, вам, ребята, нужно пригласить полицию", "Комнаты паники не имеют замка снаружи", "Это действительно похоже на комнату, куда серийный убийца приводил своих жертв. Посмотрите на слив в полу", – писали люди.