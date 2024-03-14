Які парфуми не втратять свій запах через пів години після нанесення і будуть змушувати оточення обертатися вам у слід, розповідаємо далі.
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Roses Vanille від Mancera
Спершу цей аромат має ноти зацукрованої троянди з лимоном, а потім розкривається запахом ніжного ванільного тістечка. Цей парфум відмінно підходить для щоденного носіння, а його стійкість та шлейф вражають.
Як виглядає цей парфум: дивіться фото
Apres L'Amour від Thomas Kosmala
Кажуть, якщо пролити вдма Apres L'Amour, то ремонт уже не допоможе – доведеться усе зносити та перебудовувати, щоб аромат зник. Це дуже привабливий і сексуальний запах, який, втім, потребує лише маленького розпилення. Шлейф парфуму максимально довгий, а стійкість на шкірі та одязі є рекордною.
Як виглядає цей парфум: дивіться фото
Encelade від Marc-Antoine Barrois
Цей аромат має унікальне звучання – усе завдяки ноткам ревеню у складі. Він бадьорий, зелений та незвичайний. А на додачу дуже шлейфовий та стійкий. Якщо хоч крапелька парфумів потрапить на одяг, то ще тиждень запах буде відчутним.
Як виглядає цей парфум: дивіться фото
Black Afgano від Nasomatto
У цьому парфумі є і смола, і тютюн, і дерево, і ладан. Аромат густий, східний, насичений.
Як виглядає цей парфум: дивіться фото
Цей парфум не підійде на кожен день і пасуватиме точно не всім, але попри це заперечувати його стійкість та ефектність не варто.