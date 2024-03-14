Які парфуми не втратять свій запах через пів години після нанесення і будуть змушувати оточення обертатися вам у слід, розповідаємо далі.

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Roses Vanille від Mancera

Спершу цей аромат має ноти зацукрованої троянди з лимоном, а потім розкривається запахом ніжного ванільного тістечка. Цей парфум відмінно підходить для щоденного носіння, а його стійкість та шлейф вражають.

Як виглядає цей парфум: дивіться фото

Apres L'Amour від Thomas Kosmala

Кажуть, якщо пролити вдма Apres L'Amour, то ремонт уже не допоможе – доведеться усе зносити та перебудовувати, щоб аромат зник. Це дуже привабливий і сексуальний запах, який, втім, потребує лише маленького розпилення. Шлейф парфуму максимально довгий, а стійкість на шкірі та одязі є рекордною.

Як виглядає цей парфум: дивіться фото

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Encelade від Marc-Antoine Barrois

Цей аромат має унікальне звучання – усе завдяки ноткам ревеню у складі. Він бадьорий, зелений та незвичайний. А на додачу дуже шлейфовий та стійкий. Якщо хоч крапелька парфумів потрапить на одяг, то ще тиждень запах буде відчутним.

Як виглядає цей парфум: дивіться фото

Black Afgano від Nasomatto

У цьому парфумі є і смола, і тютюн, і дерево, і ладан. Аромат густий, східний, насичений.

Як виглядає цей парфум: дивіться фото

Цей парфум не підійде на кожен день і пасуватиме точно не всім, але попри це заперечувати його стійкість та ефектність не варто.