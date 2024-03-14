Какие духи не потеряют свой запах через полчаса после нанесения и будут заставлять окружающих оборачиваться вам в след, рассказываем далее.

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Roses Vanille от Mancera

Сначала этот аромат имеет ноты засахаренной розы с лимоном, а затем раскрывается запахом нежного ванильного пирожного. Этот парфюм отлично подходит для ежедневного ношения, а его стойкость и шлейф впечатляют.

Как выглядит этот парфюм: смотрите фото

Apres L'Amour от Thomas Kosmala

Говорят, если пролить дома Apres L'Amour, то ремонт уже не поможет – придется все сносить и перестраивать, чтобы аромат исчез. Это очень привлекательный и сексуальный запах, который, впрочем, требует лишь маленького распыления. Шлейф парфюма максимально длинный, а устойчивость на коже и одежде является рекордной.

Как выглядит этот парфюм: смотрите фото

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Encelade от Marc-Antoine Barrois

Этот аромат имеет уникальное звучание – все благодаря ноткам ревеня в составе. Он бодрый, зеленый и необычный. А в придачу очень шлейфовый и стойкий. Если хоть капелька духов попадет на одежду, то еще неделю запах будет ощутимым.

Как выглядит этот парфюм: смотрите фото

Black Afgano от Nasomatto

В этом парфюме есть и смола, и табак, и дерево, и ладан. Аромат густой, восточный, насыщенный.

Как выглядит этот парфюм: смотрите фото

Этот парфюм не подойдет на каждый день и подойдет точно не всем, но несмотря на это отрицать его стойкость и эффектность не стоит.