За образами Кеті Стуріно зараз стежить понад 650 тисяч підписників в інстаграмі. Ця дівчина точно знає, чим вражати аудиторію. 24 канал ділиться добіркою її чудових образів.

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Користувачка з інстаграму повторює образи зірок

Дівчина змогла популяризувати у мережі не лише свою собаку Тоста та зробити з нього справжню зірку інстаграму ще у 2011. Вона стала ідейницею сторінки The 12ish, подкасту Boob Sweat, авторкою Body Talk і засновницею бренду краси Megababe.

Але головну популярність дівчина здобула завдяки своїй сторінці, на якій публікує фото зірок та свої інтерпретації. Кеті вже відтворила образи чи не усіх знаменитостей та може похвалитись неабиякою колекцією. Для втілення цих фото вона ретельно підбирає одяг, аксесуари, локації та інши атрибути.

Кеті також називає себе "захисницею прийняття тіла". Дівчина популяризує бодіпозитивний рух та закликає дівчат почуватись впевненими та любити себе тут і зараз.

Мені сподобалася концепція різноманітності в рекламі та одязі, який пропонують людям. Я просто хочу, щоб жінки прийняли себе такими, якими вони є зараз. Це не означає, що ви не можете змінити своє тіло, не означає, що ви не можете набрати вагу або схуднути. Це більше про те, щоб відокремити вашу самооцінку від розміру вашої сорочки чи штанів.

Саме тому Кеті не соромиться навіть відвертих інтерпретацій і з впевненістю демонструє своє тіло, покрите напівпрозорою сіткою, яку також одягла Майлі Сайрус.



Повторила образ Майлі Сайрус / Фото з інстаграму

15 образів зірок, які Кеті Стуріно відтворила у своєму інстаграмі



Образ Меріл Стріп / Фото з інстаграму



Повторила яскравий образ інфлюенсерки / Фото з інстаграму



Кеті Стуріно у образі Енн Гетевей / Фото з інстаграму



Майже як Кейт Бекінсейл / Фото з інстаграму



Повторила трендовий образ / Фото з інстаграму



Втілила образ Леді Гаги / Фото з інстаграму



Ще один образ Енн Гетевей / Фото з інстаграму



Повторила образ фотомоделі Кайї Гербер / Фото з інстаграму



Все продумано до деталей / Фото з інстаграму



Стильний зелений тотал лук / Фото з інстаграму



Морська тематика / Фото з інстаграму



Епатажний образ / Фото з інстаграму



Повторила обра Гейлі Болдвін / Фото з інстаграму



Кеті не боїться яскравих експериментів / Фото з інстаграму



Дуже стильний образ / Фото з інстаграму