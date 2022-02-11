За образами Кэти Стурино сейчас следят более 650 тысяч подписчиков в инстаграме. Эта девушка точно знает, чем поражать аудиторию. 24 канал делится подборкой ее великолепных образов.

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Пользователь с инстаграма овторяет образы звезд

Девушка смогла популяризировать в сети не только свою собаку Тоста и сделать из нее настоящую звезду инстаграма еще в 2011. Она стала идейницей страницы The 12ish, подкаста Boob Sweat, автором Body Talk и основательницей бренда красоты Megababe.

Но главную популярность она получила благодаря своей странице, на которой публикует фото звезд и свои интерпретации. Кэти уже воспроизвела образы чуть ли всех знаменитостей и может похвастаться незаурядной коллекцией. Для воплощения этих фотографий она подбирает одежду, аксессуары, локации и другие атрибуты.

Кэти также называет себя "защитницей принятия тела". Девушка популяризирует бодипозитивное движение и призывает девушек чувствовать себя уверенным и любить себя здесь и сейчас.

Мне понравилась концепция разнообразия в рекламе и одежде, которую предлагают людям. Я просто хочу, чтобы женщины приняли себя такими, какие они сейчас. Это не означает, что вы не можете изменить ваше тело, не означает, что вы не можете набрать или похудеть. Это больше о том, чтобы отделить вашу самооценку от размера вашей рубашки или брюк.

Поэтому Кэти не стесняется даже откровенных интерпретаций и с уверенностью демонстрирует свое тело, покрытое полупрозрачной сеткой, которую также надела Майли Сайрус.



Повторила образ Майли Сайрус / Фото с инстаграма

15 образов звезд, которые Кэти Стурино воспроизвела в своем инстаграме



Образ Мерил Стрип / Фото с инстаграма



Повторила яркий образ инфлюэнсерки / Фото с инстаграма



Кэти Стурино в образе Энн Гетевей / Фото с инстаграма



Почти как Кейт Бекинсейл / Фото с инстаграма



Повторила трендовый образ / Фото с инстаграма



Воплотила образ Леди Гаги / Фото с инстаграма



Еще один образ Энн Гетевей / Фото с инстаграма



Повторила образ фотомодели Кайи Гербер / Фото с инстаграма



Все продумано до деталей / Фото с инстаграма



Стильный зеленый тотал лук / Фото с инстаграма



Морская тематика / Фото с инстаграма



Эпатажный образ / Фото с инстаграма



Повторила обра Гейли Болдвин / Фото с инстаграма



Кэти не боится ярких экспериментов / Фото с инстаграма