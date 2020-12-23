Ви лягаєте у ліжко в 11 вечора, але продовжуєте крутитися. В голові безліч думок – заснути просто не вдається. Знайома ситуація? Не ігноруйте її.

Як вирішити проблему із безсонням, розповість Life 24. Скористайтеся цими простими правилами – і у вас буде міцний та здоровий сон.

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Визначте конкретні години, коли ви лягаєте та прокидаєтесь

Усе на світі працює за своїм графіком. Ваш організм – не виняток. Його годинник називається циркадним ритмом. Усі біологічні процеси тривають у періоді, який близький до 24 годин.

Організму буде значно зручніше, якщо він знатиме: 23:00 – я сплю, 8:00 – прокидаюся. Дуже шкода, що він не розрізняє поняття "будні" та "вихідні". Тому бажано засинати і прокидатись в один і той самий час кожного дня.

Не сидіть в телефоні за 30 хвилин до сну

Це стосується усіх електронних пристроїв – телевізорів, планшетів, ноутбуків тощо. Якщо ви збираєтеся лягати спати у 23:00, то вже в 22:30 не заглядайте в екрани ґаджетів. Звісно, було б значно краще перестати користуватися пристроями за 2-3 години до сну. Але в сучасному світі це зробити складно. Тому розпочніть із 30 хвилин.

Хочете добре спати - не сидіть у телефоні за 30 хвилин до сну / Фото Pixabay

Якщо треба користуватись ґаджетом – заблокуйте синє світло

В чому справа? Вчені пояснюють, що випромінювання синього світла погано впливає на біологічний годинник організму. В природі його поширює Сонце – ми захищаємося від нього окулярами. Вдома таке світло випромінюють предмети побуту: люмінесцентні лампочки, смартфони, телевізори тощо.

Воно загальмовує синтез гормону сну – мелатоніну. Якщо регулярно сидіти в телефоні перед сном, то організм почне гірше реагувати на темноту. Менше гормону – нам важче заснути.

Захиститися від цього ми можемо трьома способами: не використовувати електронні пристрої перед сном, придбати спеціальні окуляри або відключити випромінювання синього світла у смартфоні, якщо є така функція.

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Кімната має бути прохолодною

Невелика температура – справжній друг для міцного сну. Постарайтеся тримати її у кімнаті на рівні від 16 до 19 градусів.

Упродовж сну організм знижує температуру, розширюючи судини. Якщо в приміщенні занадто тепло або холодно, то тіло не зможе віддавати тепло. Сон буде дуже неміцним.

Нехай буде темно

У кімнаті має бути темно, коли ви спите. Бажано, щоб жодне світло в цей момент не проникало через вікно. Якщо це стається, скористайтеся щільними шторами. Вони зможуть заблокувати світло навіть зранку.

Нехай буде тихо

Чим менше шуму – тим краще для вашого сну. Щоб не чути зайвих звуків, користуйтеся вушними затичками. Значно легше засинати, коли навколо вас абсолютна тиша.

Спробуйте ароматичну терапію

Хороший запах може допомогти швидше заснути. Але це підходить не кожному. Серед заспокійливих ароматів виділяють шавлію, бергамот, ромашку тощо.

Приємні запахи можуть допомогти заснути / Фото Pixabay

Не наїдайтеся перед сном

Постарайтеся повечеряти за 2 години до сну. Їжа має бути легкою. В іншому випадку організм продовжить переварювати усі страви під час відпочинку. Ви просто не зможете нормально виспатися. А "бонусом" стане важкість у шлунку.

Використовуйте щоденник сну

Якщо ви справді хочете серйозно зайнятися цією проблемою, то пропонуємо завести спеціальний щоденник. Так ви зможете зрозуміти всі особливості та закономірності власного сну. Приклад – за посиланням.

Ваше ліжко – тільки для сну та сексу

Вам потрібно пов’язати ваше ліжко саме зі сном. Організм має розуміти: коли ви під ковдрою, то прийшов час розслаблятися і засинати. Це досить складно зробити, бо інколи хочеться прилягти на ліжко упродовж дня. Але зможете привчити себе до цього – швидше засинатимете.