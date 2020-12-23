Вы ложитесь в постель в 11 вечера, но продолжаете крутиться. В голове множество мыслей – заснуть просто не удается. Знакомая ситуация? Не игнорируйте ее.

Как решить проблему с бессонницей, расскажет Life 24. Воспользуйтесь этими простыми правилами – и у вас будет крепкий и здоровый сон.

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Определите конкретные часы, когда вы ложитесь и просыпаетесь

Все на свете работает по своему графику. Ваш организм – не исключение. Его часы называется циркадным ритмом. Все биологические процессы продолжаются в периоде, который близок к 24 часов.

Организму гораздо удобнее, если он понимает: 23:00 – я сплю, 8:00 – просыпаюсь. Очень жаль, что он не различает понятия "будни" и "выходные". Поэтому желательно засыпать и просыпаться в одно и то же время каждый день.

Не сидите в телефоне за 30 минут до сна

Это касается всех электронных устройств – телевизоров, планшетов, ноутбуков и тому подобных. Если вы собираетесь ложиться спать в 23:00, то уже в 22:30 не заглядывайте в экраны гаджетов. Конечно, было бы гораздо лучше перестать пользоваться устройствами за 2-3 часа до сна. Но в современном мире это сделать сложно. Поэтому начните с 30 минут.​

Хотите хорошо спать – не сидите в телефона за 30 минут до сна / Фото Pixabay

Если надо пользоваться гаджетами – заблокируйте синий свет

В чем дело? Ученые объясняют, что излучение синего света плохо влияет на биологические часы организма. В природе его распространяет Солнце – мы защищаемся от него очками. Дома свет излучают предметы быта: люминесцентные лампочки, смартфоны, телевизоры и тому подобные.

Он затормаживает синтез гормона сна – мелатонина. Если регулярно сидеть в телефоне перед сном, то организм начнет хуже реагировать на темноту. Гормон меньше вырабатывается – нам труднее заснуть.​

Защититься от этого мы можем тремя способами: не использовать электронные устройства перед сном, приобрести специальные очки или отключить излучения синего света в смартфоне, если есть такая функция.

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Комната должна быть прохладной

Небольшая температура – настоящий друг для крепкого сна. Постарайтесь держать ее в комнате на уровне от 16 до 19 градусов.​

В течение сна организм снижает температуру, расширяя сосуды. Если в помещении слишком тепло или холодно, то тело не сможет отдавать тепло. Сон будет очень непрочным.

Пусть будет темно

В комнате должно быть темно, когда вы спите. Желательно, чтобы никакой свет в этот момент не проникал через окно. Если это происходит, воспользуйтесь плотными шторами. Они смогут заблокировать свет даже утром.

Пусть будет тихо

Чем меньше шума – тем лучше для вашего сна. Чтобы не слышать лишних звуков, пользуйтесь ушными затычками. Значительно легче засыпать, когда вокруг вас абсолютная тишина.

Попробуйте ароматическую терапию

Хороший запах может помочь быстрее уснуть. Но это подходит не каждому. Среди успокаивающих ароматов выделяют шалфей, бергамот, ромашку и тому подобное.

Приятные ароматы могут помочь уснуть / Фото Pixabay

Не наедайтесь перед сном

Постарайтесь поужинать за 2 часа до сна. Пища должна быть легкой. В противном случае организм продолжит переваривать все блюда во время отдыха. Вы просто не сможете нормально выспаться. А бонусом можете получить тяжесть в желудке.

Используйте дневник сна

Если вы действительно хотите серьезно заняться этой проблемой, то предлагаем завести специальный дневник. Так вы сможете понять все особенности и закономерности собственного сна. Пример – по ссылке.

Ваша кровать – только для сна и секса

Вам нужно связать вашу кровать именно со сном. Организм должен понимать: когда вы под одеялом, то пришло время расслабляться и засыпать. Это довольно сложно сделать, потому что иногда хочется прилечь на кровать в течение дня. Но приучите себя к этому – сможете быстрее засыпать.​