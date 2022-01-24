На персонажів з реклами M&M's чекають зміни: якими стануть анімовані цукерки

Автори M&M's оголосили, що знамениті персонажі отримають сучасний макіяж. Крім того, вони матимуть більше "тонких особистостей" – стануть більш інклюзивними.

Mars – американська компанія, виробник харчових продуктів тривалого зберігання, яка найбільш відома за шоколадними батончиками. Нещодавно там заявили про зміну характерів і зовнішності анімованих персонажів з реклами цукерок M&M's.

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Різнокольорові цукерки отримають свіжий, новий вигляд – вони стануть більш сучасними та зміняться зовні і внутрішньо. Зміни пов'язані з глобальною прихильністю до створення світу, в якому кожен відчуває свою приналежність, а суспільство є інклюзивним.

Оновлений бренд M&M's включатиме в себе більш сучасний погляд на зовнішність наших улюблених персонажів, а також більш тонкі особистості, щоб підкреслити важливість самовираження і силу спільноти через розповідання історій. Прихильники також помітять додатковий акцент на амперсанді (логограма – & – 24 канал), щоб більш наочно продемонструвати, як бренд прагне об'єднати людей,

– йдеться в пресрелізі компанії.

Персонажів з реклами M&M's чекають зміни: дивитись відео

Зміняться й характери цукерок M&M's:

Зелена , яка раніше спокусливо позувала і виставляла напоказ свої ноги в білих черевиках go-go, тепер буде носити пару кросівок;

, яка раніше спокусливо позувала і виставляла напоказ свої ноги в білих черевиках go-go, тепер буде носити пару кросівок; Червоний – відомий своєю буркотливістю і бажанням командувати, стане більш стриманим;

– відомий своєю буркотливістю і бажанням командувати, стане більш стриманим; Помаранчевий – визнає свої проблеми з тривожністю;

визнає свої проблеми з тривожністю; Коричнева – продовжить носити туфлі на підборах, але вони стануть нижчими та зручнішими.

Крім того, Зелена і Коричнева тепер частіше будуть діяти спільно і підтримувати жінок.

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Переосмислені талісмани згодом планують розмістити у всіх об'єктах M&M's – від телевізійної реклами та соціальних мереж до упаковки та вітрин у магазинах.